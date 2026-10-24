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NBA: Ex-Lakers desperta interesse do New York Knicks

Ala de 23 anos foi a 17ª escolha do Draft de 2024, mas teve espaço reduzido após reforços da equipe

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/10/2026 09:43
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Dalton Knecht - 2024 California Classic &#8211; Los Angeles Lakers v Sacramento Kings
Dalton Knecht - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JULY 06: Dalton Knecht #4 of the Los Angeles Lakers looks on from the bench against the Sacramento Kings during the first half of the 2024 California Classic at Chase Center on July 06, 2024 in San Francisco, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Los Angeles Lakers dispensou o ala Dalton Knecht na segunda-feira (20), antes do prazo final para cortes da pré-temporada, após o jogador não conseguir espaço no elenco reformulado da equipe. O New York Knicks surge agora como um dos times com interesse na contratação do jovem.

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O jornalista Ian Begley, do SNY, confirmou o interesse dos Knicks. "New York está entre os times interessados no ex-Laker Dalton Knecht, de acordo com fontes da liga familiarizadas com seu mercado. Knecht foi dispensado antes do início da temporada regular e é elegível para assinar um contrato two-way, publicou Begley, acrescentando que o Minnesota Timberwolves também havia demonstrado interesse anteriormente.

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Mercado aquecido para Knecht

O ala de 23 anos foi a 17ª escolha do Draft de 2024, saindo da Universidade do Tennessee. Apesar do retrospecto como primeira rodada, Knecht viu seu espaço encolher nos Lakers depois que a franquia reforçou o setor de alas durante a offseason.

O técnico JJ Redick explicou a situação do jogador antes da dispensa ser oficializada. "Acho que o principal fator é que o time mudou. O time mudou, as necessidades mudaram, o encaixe mudou. Acho que ele evoluiu como jogador nos últimos dois anos. No ano passado, cada um teve bastante oportunidade por causa das lesões. Só que, neste ano, adicionamos muitos alas, e ele está em uma situação difícil agora", declarou o treinador.

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Nos Knicks, o aproveitamento de Knecht dependeria da ausência de titulares como OG Anunoby e Josh Hart. Por ser elegível apenas para um contrato two-way, seu tempo em quadra seria limitado, mesmo em caso de acerto com a franquia de Nova York. A Shams Charania, da ESPN, coube comunicar oficialmente a dispensa: "O Los Angeles Lakers está dispensando Dalton Knecht, escolha número 17 de 2024, segundo fontes."

Knicks na cerimônia de campeão

Atual campeã, a equipe de Nova Iorque perdeu para o Philadelphia 76ers na noite de abertura. A derrota azedou a festa do Knicks, que comemorou no início da noite a conquista do campeonato ao receber os anéis e içar a bandeira de campeões ao teto do Madison Square Garden. O resultado mostrou um Sixers renovado, capaz de impor dificuldades ao atual campeão já na primeira rodada.

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A cerimônia, contudo, também foi marcada por um teste de phishing que usou a promessa de anéis de campeonato da NBA como isca. Segundo o The Athletic, funcionários de longa data do Madison Square Garden, incluindo pessoas ligadas às operações de negócios do Knicks, receberam promessas de receber os anéis de campeões, mas não os receberão. No fim de setembro, a equipe enviou um e-mail a uma lista ampla de funcionários com a aparente promessa de joias personalizadas. A iniciativa gerou repercussão negativa intensa.

Mesmo os integrantes da comissão técnica que têm direito aos anéis por mérito esportivo não os receberam na noite da cerimônia. O presidente da equipe, Leon Rose, foi o primeiro a receber o seu, abrindo uma caixa preta para revelar um anel elaborado pelo joalheiro Jason of Beverly Hills. Quando as mesmas caixas foram entregues aos assistentes técnicos do Knicks, elas estavam vazias.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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