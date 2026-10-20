NBA: Lebron se envolve em polêmica em estreia pelo Philadelphia
Em estreia oficial, jogador faz 14 pontos na vitória do 76ers
LeBron James teve uma recepção hostil em sua estreia pelo Philadelphia 76ers, mas deixou o Madison Square Garden com uma vitória por 106 a 100 sobre o New York Knicks, atual campeão da NBA. Na noite desta terça-feira (20), a equipe visitante estragou parte da festa dos donos da casa, que celebravam a conquista do título da última temporada. LeBron terminou a partida com 14 pontos, nove rebotes e sete assistências.
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James entrou em quadra no Madison Square Garden como visitante, justamente na partida que marcou a abertura da temporada dos Knicks e a cerimônia de apresentação da faixa de campeões da equipe de Nova York.
No entanto, o clima ficou tenso em alguns momentos, e o jogador foi visto respondendo aos gritos de torcedores próximos à quadra diversas vezes.
Em determinado momento do segundo quarto, durante uma jogada em andamento, ele foi flagrado discutindo com torcedores posicionados atrás da linha de fundo.
Em outra ocasião, enquanto se preparava para cobrar um lance livre, James gritou na direção de um torcedor e aparentou dirigir palavrões a ele.
— Você não sabe p.... nenhuma do que está falando — teria dito James. — Eu não sou da Costa Oeste. Sou de Ohio, cara. Ei, de que p.... você está falando?
No fim da partida, o jogador conseguiu sair de quadra com a vitória e deixou um gosto amargo na comemoração da torcida dos Knicks.
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