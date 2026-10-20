NBA: Lebron se envolve em polêmica em estreia pelo Philadelphia

LeBron James teve uma recepção hostil em sua estreia pelo Philadelphia 76ers, mas deixou o Madison Square Garden com uma vitória por 106 a 100 sobre o New York Knicks, atual campeão da NBA. Na noite desta terça-feira (20), a equipe visitante estragou parte da festa dos donos da casa, que celebravam a conquista do título da última temporada. LeBron terminou a partida com 14 pontos, nove rebotes e sete assistências.

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James entrou em quadra no Madison Square Garden como visitante, justamente na partida que marcou a abertura da temporada dos Knicks e a cerimônia de apresentação da faixa de campeões da equipe de Nova York.

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No entanto, o clima ficou tenso em alguns momentos, e o jogador foi visto respondendo aos gritos de torcedores próximos à quadra diversas vezes.

Em determinado momento do segundo quarto, durante uma jogada em andamento, ele foi flagrado discutindo com torcedores posicionados atrás da linha de fundo.

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Em outra ocasião, enquanto se preparava para cobrar um lance livre, James gritou na direção de um torcedor e aparentou dirigir palavrões a ele.

— Você não sabe p.... nenhuma do que está falando — teria dito James. — Eu não sou da Costa Oeste. Sou de Ohio, cara. Ei, de que p.... você está falando?

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No fim da partida, o jogador conseguiu sair de quadra com a vitória e deixou um gosto amargo na comemoração da torcida dos Knicks.