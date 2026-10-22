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Dirigente da NBA aponta razão para Brasil não sediar jogos

Vice-comissário Mark Tatum destaca a ausência de infraestrutura de classe mundial em São Paulo e lembra partidas no Rio de Janeiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 18:31
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Dallas Mavericks x Houston Rockets, jogo da NBA 2026: jogador do Mavericks com a bola cercado por dois Rockets.
Dallas Mavericks x Houston Rockets na NBA 2026 (Foto: Kenneth Richmond / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Brasil está fora do calendário da NBA para jogos da temporada regular de 2026/2027, segundo Mark Tatum, vice-comissário da liga. Em videoconferência na abertura da 81ª edição da NBA, ele citou a falta de arenas indoor de padrão internacional em São Paulo como principal obstáculo para sediar partidas. A NBA tem ampliado sua presença internacional, com jogos confirmados para Cidade do México, Paris e Manchester na próxima temporada.

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Apesar de ser um dos mercados estrangeiros mais importantes para a liga, o Brasil não receberá partidas oficiais, conforme explicou Tatum. Ele ressaltou que o Rio de Janeiro já sediou três jogos de pré-temporada, entre 2013 e 2015, e que a liga mantém interesse em retornar ao país, desde que haja melhorias na infraestrutura.

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O dirigente destacou a parceria com a Liga Nacional de Basquete (LNB), que organiza o NBB, e mencionou iniciativas como clínicas ministradas por Nick Nurse, técnico do Philadelphia 76ers, para treinadores brasileiros. Essa colaboração visa fortalecer o basquete nacional, mesmo sem jogos oficiais da NBA no Brasil.

Mark Tatum, vice-comissário da NBA, segura bola Spalding em escritório da NBA, Nova York.
Mark Tatum, vice-comissário da NBA (Foto: Reprodução)

Enquanto o Brasil enfrenta limitações estruturais, a NBA concentra esforços na Europa, onde planeja lançar uma liga própria com 16 times a partir da temporada 2027/2028. A possibilidade de fusão com a Euroliga foi avaliada, mas rejeitada pelos clubes. Ainda assim, a liga americana segue otimista e negocia com potenciais participantes.

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Um dos principais atrativos da NBA para os clubes europeus é o investimento financeiro. Tatum apontou que muitas equipes europeias enfrentam dificuldades econômicas, citando o prejuízo de 20,8 milhões de euros do Real Madrid na temporada 2023/2024. Ele afirmou que a NBA pretende triplicar os investimentos atuais por mais de uma década, promovendo maior estabilidade financeira ao basquete europeu.

O vice-comissário concluiu que a liga está avançando rapidamente nas negociações para a expansão europeia, considerando o projeto um momento histórico para o esporte. A NBA ainda não tem previsão para incluir o Brasil em seu calendário de jogos internacionais, mas mantém o diálogo aberto para futuras oportunidades, condicionadas à melhoria da infraestrutura esportiva no país.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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