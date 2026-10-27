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NBA: Tensão entre Brown e Tatum persiste após negociação

Assessor desmente exigência de troca, mas interação nas redes e falas recentes indicam atrito entre ex-companheiros do Boston

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/10/2026 10:34
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Sorridente, Jaylen Brown responde pergunta durante coletiva de imprensa de apresentação no Philadelphia 76ers
Jaylen Brown é apresentado como jogador do Philadelphia 76ers (Foto: JESSE D. GARRABRANT / NBAE / GETTY IMAGES)

O assessor de Jaylen Brown desmentiu nesta segunda-feira (26) a informação de que o ala teria exigido uma troca ao Boston Celtics durante a última offseason da NBA. A negação veio em resposta a um relato do ex-jogador e analista da NBC Sports Boston Brian Scalabrine, que afirmou que Brown havia pedido a saída do time e apresentado uma lista de exigências à organização.

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Um representante do jogador disse ao jornalista Kris Rhim, da ESPN, que a ideia de que Brown exigiu uma troca ou apresentou uma lista de demandas aos Celtics é "10.000% uma mentira". Segundo o assessor, o que de fato ocorreu foi diferente; após a fracassada negociação envolvendo o astro do Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, o Boston comunicou a Brown que ele seria negociado independentemente. O único pedido do jogador, segundo seu representante, foi ter participação na escolha do destino, além de ser tratado de forma igualitária em relação a Jayson Tatum.

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Brown foi negociado ao Philadelphia 76ers no verão passado em uma troca de grande impacto, que enviou Paul George ao Boston. O ala se juntou a Joel Embiid e LeBron James na Filadélfia. James havia deixado o Los Angeles Lakers para assinar com os 76ers como agente livre.

Jaylen Brown segura a camisa número 7 do Philadelphia 76ers durante sua apresentação como novo atleta da equipe
Jaylen Brown vai vestir a camisa 7 no Philadelphia 76ers (Foto: MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES)

A versão de Scalabrine

Scalabrine disse, também nesta segunda-feira, ter entendido que Brown teria ido até a organização e apresentado condições. "Meu entendimento é que Jaylen Brown foi até a organização e tinha uma lista de exigências. Era algo como: 'Ou vocês fazem isso, ou me negociam'", afirmou o analista.

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Ainda na mesma noite, Scalabrine recuou em parte, reconhecendo que Brown tecnicamente não exigiu uma troca, mas manteve a afirmação sobre a lista de demandas. "Não sei o que era o ultimato, as exigências ou seja lá o que for. Então, tecnicamente, ele não exigiu ser negociado. Era: 'Façam essas coisas aqui, ou então.' E uma delas pode ter sido: 'Me deem a extensão de US$ 140 milhões'", disse Scalabrine. O analista admitiu ainda não ter apurado todos os detalhes e que o assunto havia ficado guardado em sua memória por meses antes de ser mencionado.

Tensão com Tatum na NBA persiste

A relação entre Brown e Tatum voltou ao centro das discussões na semana passada, depois que Brown publicou um emoji de chapéu azul no Instagram em resposta a um vídeo de Tatum. Nele, Tatum afirmou ter sido pego de surpresa pela negociação do companheiro ao Philadelphia, e Brown, de forma indireta, o chamou de mentiroso.

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Após a vitória dos Celtics sobre o New York Knicks na sexta-feira (23), Tatum minimizou o episódio e até fez referência à famosa rivalidade entre Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. "Isso não é nenhum Shaq e Kobe. Não tem briga", disse o ala. "Não é sobre isso. Deveria haver mais reconhecimento. Eu entendo que isso não vende necessariamente, e que drama gera cliques e views, mas não é o meu estilo."

Um dia depois, Brown também tentou minimizar a situação, porém com declarações menos diretas. "Conquistamos grandes coisas. Ele é um baita jogador de basquete", disse Brown. "Ele tem uma ótima equipe de relações públicas. Não tem briga, mas talvez tenha um pouco de costelinha de cordeiro com molho. Ele deve estar sempre pronto."

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Brown foi negociado mesmo sendo considerado o MVP da equipe em sua última temporada pelo Boston. Tatum distanciou-se publicamente de qualquer envolvimento nas decisões da diretoria, e o relacionamento entre os dois permanece visivelmente estremecido.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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