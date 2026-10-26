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Com Curry e Gui Santos, Warriors bate marca negativa na NBA após 19 anos

Equipe de San Francisco enfrentou três derrotas nos primeiros três jogos da temporada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 15:39
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Stephen Curry, jogador dos Golden State Warriors em partida da NBA, diante da torcida.
Stephen Curry em jogo do Warriors contra Grizzlies na NBA (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

A temporada 2026/27 da NBA começou da pior maneira possível para o Golden State Warriors. A equipe perdeu os três primeiros jogos do calendário e chegou a um início de 0-3 pela primeira vez desde 2007 – antes mesmo da chegada de Stephen Curry à franquia. A sequência negativa começou na derrota por 127 a 105 para o Los Angeles Lakers, na estreia.

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Derrotas para Lakers, Grizzlies e Suns

Depois do revés em Los Angeles, o Warriors voltou para casa e acabou derrotado pelo Memphis Grizzlies por 111 a 108. O resultado deixou a equipe com duas derrotas em dois jogos antes do terceiro compromisso, contra o Suns.

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No sábado (24), Golden State novamente não conseguiu sair com a vitória. Jogando em Phoenix, a equipe perdeu por 131 a 122, em uma partida na qual Stephen Curry, Draymond Green e Brandin Podziemski foram poupados. Gui Santos começou entre os titulares e terminou com sete pontos, quatro rebotes e três assistências, mas deixou a quadra no terceiro quarto com um problema no joelho.

A ausência dos principais nomes pesou diante dos Suns. Devin Booker comandou a reação dos donos da casa e terminou o confronto com 43 pontos, sete rebotes e sete assistências. Pelo Warriors, o calouro Yaxel Lendeborg foi o cestinha, com 26 pontos e nove rebotes.

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Gui Santos arma defesa em jogo do Warriors contra os Lakers na NBA
Gui Santos arma defesa em jogo do Warriors contra os Lakers na NBA (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

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Curry vive início inédito

O início também representa uma situação inédita para Stephen Curry. Em toda a carreira do astro na NBA, o Warriors nunca havia perdido os três primeiros jogos de uma temporada. O pior começo da franquia com o armador havia sido em 2020/21 e 2019/20, quando a equipe venceu apenas uma das três primeiras partidas. Em 2019, inclusive, a equipe enfrentou uma campanha de 1-5 no início da fase regular.

Agora, Golden State Warriors tenta evitar um início ainda pior. A equipe enfrenta o Denver Nuggets nesta segunda-feira (26), fora de casa, em busca da primeira vitória da temporada. Curry, Green e Podziemski são esperados de volta após serem poupados contra Phoenix.

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