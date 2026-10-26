A temporada 2026/27 da NBA começou da pior maneira possível para o Golden State Warriors. A equipe perdeu os três primeiros jogos do calendário e chegou a um início de 0-3 pela primeira vez desde 2007 – antes mesmo da chegada de Stephen Curry à franquia. A sequência negativa começou na derrota por 127 a 105 para o Los Angeles Lakers, na estreia.

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Derrotas para Lakers, Grizzlies e Suns

Depois do revés em Los Angeles, o Warriors voltou para casa e acabou derrotado pelo Memphis Grizzlies por 111 a 108. O resultado deixou a equipe com duas derrotas em dois jogos antes do terceiro compromisso, contra o Suns.

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No sábado (24), Golden State novamente não conseguiu sair com a vitória. Jogando em Phoenix, a equipe perdeu por 131 a 122, em uma partida na qual Stephen Curry, Draymond Green e Brandin Podziemski foram poupados. Gui Santos começou entre os titulares e terminou com sete pontos, quatro rebotes e três assistências, mas deixou a quadra no terceiro quarto com um problema no joelho.

A ausência dos principais nomes pesou diante dos Suns. Devin Booker comandou a reação dos donos da casa e terminou o confronto com 43 pontos, sete rebotes e sete assistências. Pelo Warriors, o calouro Yaxel Lendeborg foi o cestinha, com 26 pontos e nove rebotes.

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Gui Santos arma defesa em jogo do Warriors contra os Lakers na NBA (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

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Curry vive início inédito

O início também representa uma situação inédita para Stephen Curry. Em toda a carreira do astro na NBA, o Warriors nunca havia perdido os três primeiros jogos de uma temporada. O pior começo da franquia com o armador havia sido em 2020/21 e 2019/20, quando a equipe venceu apenas uma das três primeiras partidas. Em 2019, inclusive, a equipe enfrentou uma campanha de 1-5 no início da fase regular.

Agora, Golden State Warriors tenta evitar um início ainda pior. A equipe enfrenta o Denver Nuggets nesta segunda-feira (26), fora de casa, em busca da primeira vitória da temporada. Curry, Green e Podziemski são esperados de volta após serem poupados contra Phoenix.