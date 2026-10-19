Estreia de LeBron James: onde assistir a Knicks x 76ers
Jogo abre a temporada da defesa do título dos Knicks
LeBron James fará sua estreia oficial pelo Philadelphia 76ers nesta terça-feira (20) às 20h (horário de Brasília), contra o New York Knicks, no Madison Square Garden, em Nova York. A partida abre a temporada regular 2026/27 da NBA. 📺A transmissão ao vivo no Brasil é feita pelo NBA League Pass, serviço de streaming por assinatura da liga.
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LeBron já tinha vestido a camisa dos Sixers em quadra no dia 8 de outubro, mas foi durante um jogo de pré-temporada, contra o Brooklyn Nets. Na ocasião, o astro ficou 18 minutos em quadra e marcou 10 pontos, conseguiu 4 rebotes e deu 5 assistências.
O jogo abre a temporada da defesa do título dos Knicks. Antes da bola subir, a equipe de Nova York apresenta a bandeira do campeonato conquistado em 2025/26 para sua torcida no Madison Square Garden.
Aos 41 anos, LeBron James inicia um novo capítulo da carreira diante do desafio de seguir atuando em alto nível. Após deixar o Los Angeles Lakers e acertar com o Philadelphia 76ers, o astro chega à nova equipe com a expectativa de buscar mais um título da NBA, que pode ser sua última oportunidade de ampliar o legado na liga.
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