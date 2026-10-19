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Estreia de LeBron James: onde assistir a Knicks x 76ers

Jogo abre a temporada da defesa do título dos Knicks

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 18:13
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LeBron James usará a camisa número 23 no 76ers (Foto: Reprodução / Sixers)
LeBron James usará a camisa número 23 no 76ers (Foto: Reprodução/Sixers)

LeBron James fará sua estreia oficial pelo Philadelphia 76ers nesta terça-feira (20) às 20h (horário de Brasília), contra o New York Knicks, no Madison Square Garden, em Nova York. A partida abre a temporada regular 2026/27 da NBA. 📺A transmissão ao vivo no Brasil é feita pelo NBA League Pass, serviço de streaming por assinatura da liga.

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LeBron já tinha vestido a camisa dos Sixers em quadra no dia 8 de outubro, mas foi durante um jogo de pré-temporada, contra o Brooklyn Nets. Na ocasião, o astro ficou 18 minutos em quadra e marcou 10 pontos, conseguiu 4 rebotes e deu 5 assistências.

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O jogo abre a temporada da defesa do título dos Knicks. Antes da bola subir, a equipe de Nova York apresenta a bandeira do campeonato conquistado em 2025/26 para sua torcida no Madison Square Garden.

Aos 41 anos, LeBron James inicia um novo capítulo da carreira diante do desafio de seguir atuando em alto nível. Após deixar o Los Angeles Lakers e acertar com o Philadelphia 76ers, o astro chega à nova equipe com a expectativa de buscar mais um título da NBA, que pode ser sua última oportunidade de ampliar o legado na liga.

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LeBron James em apresentação pelo 76ers (Foto: Reprodução)
LeBron James em apresentação pelo 76ers (Foto: Reprodução)

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