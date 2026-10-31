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Stephen Curry humilha Doncic em vitória do Warriors sobre o Lakers

Camisa 30 anota 31 pontos, derruba esloveno e vira 18º maior pontuador da liga

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 10:25
Supervisionado porGustavo Loio,
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Stephen Curry (Golden State Warriors) com a bola contra Luka Dončić (Dallas Mavericks) em jogo da NBA.
Stephen Curry deixa Luka Doncic no chão antes de converter bola tripla (Foto: Ezra Shaw / Getty Images / AFP)

A estreia da NBA Cup 2026 reservou um roteiro digno de antologia no Chase Center. Após estarem perdendo por 25 pontos no início do segundo período, o Golden State Warriors protagonizou uma virada monumental e superou o Los Angeles Lakers. O triunfo teve como ponto alto uma das jogadas mais plásticas e comentadas dos últimos anos: um drible desconcertante de Stephen Curry que deixou Luka Doncic no chão antes do camisa 30 converter um arremesso do perímetro na NBA.

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Jogador do Golden State, nº30, driblando a bola; adversário dos Lakers fica no chão durante jogo da NBA
Stephen Curry deixa Luka Doncic no chão antes de converter bola tripla (Foto: Ezra Shaw / Getty Images / AFP)

O lance emblemático aconteceu quando Curry fintou a infiltração em sequência de cortes na linha de três pontos. Em um dos movimentos, Doncic perdeu o equilíbrio e caiu na quadra. Com frieza absoluta, o astro do Golden State Warriors teve tempo de alinhar o corpo, converter o arremesso e comemorar balançando os ombros, em seu tradicional shimmy, levando o ginásio ao delírio no confronto contra os Lakers.

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— Eu não esperava que ficasse tão feio assim para ele, mas é uma daquelas horas que você precisa manter a compostura. Me lembro quando o James Harden fazia o balanço do ombro para entrar no prumo, naquela vez em 2018. Sei lá, fazia tempo que não ficava tão livre assim — destacou Stephen Curry ao rever o replay do lance após o duelo da NBA Cup 2026.

O camisa 30 encerrou o clássico californiano com números expressivos: 31 pontos, quatro rebotes, seis assistências, um roubo de bola e um toco, convertendo 8 de 14 arremessos da linha de três pontos (57% de eficiência). A reação representou a maior virada da história da franquia desde a temporada 1997/98, quando os registros posse por posse (play-by-play) passaram a ser medidos oficialmente pela NBA.

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A noite histórica também garantiu um marco individual de peso. Com os 31 pontos, Curry alcançou 26.674 tentos em temporadas regulares e ultrapassou Dominique Wilkins (26.668), assumindo o 18º lugar no ranking histórico dos maiores pontuadores da história da NBA. O armador agora mira o 17º colocado, Oscar Robertson, que soma 26.710 pontos — uma distância de apenas 36 bolas na cesta.

O triunfo consolida uma reviravolta no momento coletivo do Golden State Warriors. Após iniciar a temporada com três derrotas consecutivas diante de Los Angeles Lakers, Grizzlies e Suns — sofrendo com as ausências de Jimmy Butler e Kristaps Porzingis —, a equipe engatou a terceira vitória seguida sob o comando de Steve Kerr, tendo superado anteriormente Nuggets e Timberwolves.

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