Ex-astro da NBA negocia acordo de culpa em caso de apostas

O ex-jogador da NBA Malik Beasley negocia um acordo de culpa com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Seu advogado confirmou a situação no sábado (24). As negociações ocorrem depois de o jogador ter inicialmente se declarado inocente de acusações de manipulação de resultados para beneficiar apostadores e quitar dívidas pessoais.

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Beasley, de 29 anos, é acusado de ter alterado seu desempenho em pelo menos quatro partidas pelo Milwaukee Bucks em 2024, ora abaixo, ora acima das expectativas das casas de apostas. Em troca, apostadores o subornaram e suas dívidas com o ex-companheiro de equipe Ed Davis foram reduzidas ou quitadas.

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O advogado Steve Haney comunicou à Associated Press, por mensagem de texto, que as partes negociam um acordo "com uma direção esperada nos próximos dias".

Investigação federal e outros acusados

Em julho, Beasley se declarou inocente em tribunal federal de Nova York. Ele está entre os nomes de destaque envolvidos em uma ampla investigação federal sobre apostas esportivas, que já resultou em mais de três dezenas de prisões.

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Além de Beasley, o agente esportivo Paolo Zamorano, de 39 anos, também se declarou inocente. Os dois integram um grupo de seis pessoas indiciadas em um processo revelado no verão americano. Zamorano representou outro réu no mesmo caso: o ex-jogador da NBA Ed Davis, que emprestou dinheiro a Beasley e é acusado de ter atuado como intermediário do esquema.

Davis teria enviado a Beasley uma mensagem de texto em 26 de janeiro de 2024 dizendo: "A única forma de vencer Vegas é por meio de apostas esportivas. Todo o resto, eles têm vantagem."

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Dívidas e histórico financeiro

Beasley acumulou milhões de dólares em perdas com apostas antes de recorrer a empréstimos de Davis. Seus problemas financeiros incluem disputas com um proprietário em Detroit, um barbeiro em Milwaukee e um dentista em Minnesota. Em 2025, uma ação judicial movida por uma agência de marketing esportivo resultou em uma sentença de revelia de 1 milhão de dólares contra ele.

O jogador está fora da NBA desde a temporada 2024-25, quando atuou pelo Detroit Pistons em um contrato de um ano no valor de 6 milhões de dólares. Naquele período, ele teve média de 16 pontos por jogo e marcou 20 em sua última partida, uma derrota nos playoffs para o New York Knicks. Beasley é um dos cinco jogadores na história da liga com mais de 300 arremessos de três pontos convertidos em uma única temporada.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.