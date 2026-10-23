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Knicks ilude funcionários com anéis falsos e gera revolta

Franquia usou a joia de campeão da NBA como isca de cibersegurança e ainda entregou caixas vazias a assistentes na cerimônia

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/10/2026 08:52
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Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien
Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien (Photo by Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

O New York Knicks foi amplamente criticado nas redes sociais após revelar que funcionários da franquia foram alvos de um teste de phishing que usou a promessa de anéis de campeonato da NBA como isca. A cerimônia de entrega dos anéis, realizada nesta terça-feira (20) no Madison Square Garden, também terminou de forma frustrante para integrantes da comissão técnica, que receberam caixas vazias durante o evento.

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Segundo o The Athletic, funcionários de longa data do Madison Square Garden, incluindo pessoas ligadas às operações de negócios do Knicks, não receberão anéis. A descoberta ocorreu no fim de setembro, quando a equipe enviou um e-mail a uma lista ampla de funcionários com a aparente promessa de joias personalizadas.

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O e-mail e o teste de segurança

A mensagem dizia: "Parabéns, o seu Anel de Campeonato para Funcionários chegou. [Nome do funcionário], este é por conta da casa. O MSG está emitindo um anel de campeonato gratuito para funcionários. O mesmo joalheiro, o mesmo artesanato, personalizado com o seu nome. Sem custo para você. Há dois designs para escolher: Championship Gold e Garden Classic. Reserve o que você quiser abaixo."

Ao clicar no link para escolher o modelo do anel, os funcionários foram automaticamente sinalizados pelo sistema da empresa e obrigados a participar de uma aula obrigatória de segurança cibernética. Fontes ouvidas pelo The Athletic afirmaram que a ação foi realizada para "satisfazer algumas das crescentes preocupações de segurança cibernética" do dono da franquia, James Dolan.

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A iniciativa gerou repercussão negativa intensa. Um torcedor escreveu: "Isso está me partindo o coração. Que coisa cruel de se fazer diante de tanta alegria." Outro comentou: "Você tem que ser uma pessoa verdadeiramente terrível para fazer algo assim." Uma terceira publicação afirmou: "Recebo e-mails de phishing o tempo todo. Usar anéis como isca é simplesmente cruel." Outro internauta classificou a situação como "legitimamente insana" e "incrivelmente cruel e humilhante".

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O jogo de abertura da temporada, com cerimônia, terminou com derrota do Knicks para o 76ers de LeBron James (Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Caixas vazias na cerimônia

Mesmo os integrantes da comissão técnica que têm direito aos anéis por mérito esportivo não os receberam na noite da cerimônia. O presidente da equipe, Leon Rose, foi o primeiro a receber o seu, abrindo uma caixa preta para revelar um anel elaborado pelo joalheiro Jason of Beverly Hills. Quando as mesmas caixas foram entregues aos assistentes técnicos do Knicks, elas estavam vazias.

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Duas fontes disseram ao The Athletic que os assistentes foram informados ainda nesta terça-feira de que não receberiam os anéis naquela noite. Eles também não tinham passado por medição prévia. O The Athletic relatou que as reações variaram "entre raiva genuína e irritação". As fontes acrescentaram que os técnicos foram informados de que receberão os anéis em algum momento futuro.

A publicação também afirmou ter recebido "informações conflitantes sobre se o técnico principal Mike Brown recebeu o seu anel nesta terça-feira e não conseguiu verificar imediatamente se ele o recebeu". Procurado, um porta-voz do MSG Sports disse apenas: "Não estamos divulgando nada sobre os anéis."

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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