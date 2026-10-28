Astro da NBA passará por cirurgia no joelho e será desfalque

Anthony Edwards, astro do Minnesota Timberwolves, precisará passar por um procedimento artroscópico no joelho direito e deve ficar fora das quadras da NBA por pelo menos dois meses. A informação foi divulgada na terça-feira (27) pelo jornalista Shams Charania, da ESPN americana.

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A cirurgia está agendada para esta quinta-feira (29). Segundo Jon Krawczynski, do The Athletic, "a crença é de que será mais do que dois meses" de afastamento. O Timberwolves ainda não confirmou oficialmente o procedimento.

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O joelho direito de Edwards vem incomodando o jogador desde a temporada passada. Nos playoffs, ele atuou com uma condição crônica conhecida como joelho do corredor e também sofreu uma lesão separada no joelho esquerdo, que o tirou de parte da série de primeira rodada contra o Denver Nuggets. Ele retornou para a série de segunda rodada, uma derrota para o San Antonio Spurs, mas longe do seu melhor nível.

Edwards afirmou ter priorizado descanso e recuperação durante o período de offseason, mas o desconforto no joelho direito foi visível já nos primeiros jogos da temporada regular. De acordo com o The Athletic, ele "torceu" o joelho na vitória de abertura da temporada sobre o Miami Heat. Dois jogos depois, segurou o joelho direito com dor após uma colisão na vitória sobre o Toronto Raptors, no domingo (25).

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Na segunda-feira (26), mesmo listado como questionável para o jogo contra o Cleveland Cavaliers por manejo de lesão no joelho, Edwards entrou em quadra e jogou 41 minutos, anotando 47 pontos. Ele também estava inicialmente relacionado como questionável para a partida desta quarta-feira (28) contra o Golden State Warriors, jogo que agora perderá.

Anthony Edwards é entrevistado após vitória do Timberwolves sobre o Spurs em Minneapolis (Foto: David Berding/Getty Images/AFP)

Impacto na NBA

A ausência representa um duro golpe para um dos principais nomes da liga e para o Minnesota, que iniciou a temporada com quatro vitórias em quatro jogos e busca chegar pela primeira vez às Finais da NBA. A franquia chegou à final da Conferência Oeste em duas das últimas três temporadas.

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No offseason, o clube redesenhou seu elenco em torno de Edwards. O time negociou Naz Reid e Julius Randle e contratou o armador LaMelo Ball, ex-Charlotte Hornets e jogador do All-Star Game, para compor a dupla de ataque com o astro.

Nos quatro jogos disputados, a combinação se mostrava promissora. Edwards registrava médias de 33,3 pontos, 4,8 rebotes, 3,5 assistências e 2 roubadas de bola por jogo, com aproveitamento de 40% nas 11,3 tentativas de três pontos por partida. Com a dupla Ball-Edwards em quadra, o Minnesota marcava 122 pontos por jogo, quarta melhor média da NBA, e tinha diferencial de pontos de 17 por partida, o segundo melhor da liga até terça-feira (27).

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Sem Edwards, o Timberwolves pode terminar o ano civil sem seu principal jogador. Com isso, Ball deve assumir uma função de maior responsabilidade ofensiva, enquanto Ayo Dosunmu pode ser convocado para o quinteto titular.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.