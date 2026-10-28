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Ex-NBA admite culpa em manipulação de resultados e apostas

Atleta manipulou jogos para quitar dívida milionária, dizem promotores federais; audiência é em 9 de dezembro

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
28/10/2026 12:31
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Malik Beasley jogou no Lakers em 2023 (Foto: Andrew D. Bernstein / AFP)
Malik Beasley jogou no Lakers em 2023 (Foto: Andrew D. Bernstein / AFP)

O ex-armador da NBA Malik Beasley aceitou se declarar culpado de acusações federais relacionadas a apostas esportivas ilegais. A informação foi confirmada pelo advogado do jogador ao The Athletic e à ESPN americana nesta terça-feira (27). A audiência oficial está marcada para 9 de dezembro, em Nova York.

O caso envolve um esquema de manipulação de resultados articulado por Beasley e pelo ex-jogador Ed Davis, com quem dividiu o elenco do Minnesota Timberwolves. Segundo os promotores, os dois conspiraram para manipular a atuação de Beasley em quatro partidas durante a temporada 2023-24, quando ele defendia o Milwaukee Bucks e Davis já estava fora da liga.

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➡️ Ex-astro da NBA negocia acordo de culpa em caso de apostas

Malik Beasley na NBA (Foto: AFP)
Malik Beasley no Minnesota Timberwolves (Foto: AFP)

Dívida milionária e esquema de apostas

A origem do esquema está em dívidas milionárias de Beasley com apostas. Davis teria emprestado dinheiro ao companheiro, e os dois teriam montado um esquema de apostas para quitar a dívida. Eles teriam atuado com outras três pessoas para apostar dezenas de milhares de dólares em uma partida de Beasley contra o Cleveland Cavaliers. Naquele jogo, o armador marcou apenas três pontos; sua média na temporada era de 11,3 pontos por partida. Beasley também é acusado de manipular uma partida contra o Charlotte Hornets no mesmo campeonato.

Beasley e Davis foram indiciados em junho como parte de um grupo de seis homens. Os promotores apontaram Davis como o organizador do esquema.

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Carreira interrompida antes do ápice

A última temporada de Beasley na NBA, em 2024-25, pelo Detroit Pistons, foi uma das melhores de sua carreira. Ele registrou 16,3 pontos por jogo, a maior média em anos, e terminou em segundo lugar na votação do Prêmio de Melhor Sexto Homem. A expectativa era de um contrato expressivo na agência livre, mas as investigações federal e da NBA inviabilizaram qualquer negociação. Beasley ficou sem time e não voltou a jogar.

Beasley se torna o segundo jogador ativo da NBA a se declarar culpado por envolvimento em esquema de apostas. O primeiro foi Jontay Porter, que fez o mesmo em julho de 2024 em um caso distinto, mas semelhante. A NBA baniu Porter por tempo indeterminado naquele ano. Se Beasley enfrentará o mesmo destino, ainda não está definido.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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