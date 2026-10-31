Terror e humor: as fantasias mais malucas da NBA no Halloween
Astros da NBA apostam em terror, humor e referências pop no Halloween
O túnel de acesso às quadras da NBA é historicamente conhecido por ser a maior passarela da moda esportiva mundial. No entanto, quando chega a semana do Halloween, os ternos alinhados e os trajes de grife dão lugar a um desfile de criatividade sem limites. Com atletas que passam dos dois metros de altura, as caracterizações ganham proporções gigantescas, transitando entre o terror clássico do cinema e o humor nostálgico dos desenhos animados.
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O astro LeBron James é figurinha carimbada quando o assunto é dedicação aos personagens. Fã declarado de produções de horror, o veterano do Philadelphia 76ers já chocou os corredores caracterizado como Ghostface, o emblemático vilão mascarado da franquia Pânico, além de produzir uma versão detalhada de Freddy Krueger, lendário monstro de A Hora do Pesadelo, completa com garras afiadas, chapéu e maquiagem facial assustadora.
Na mesma linha sombria, Stephen Curry protagonizou um dos momentos mais marcantes da liga ao entrar na arena pedalando um pequeno triciclo vestido como Billy, o boneco macabro da saga Jogos Mortais, surpreendendo companheiros e torcedores antes da partida do Golden State Warriors.
A nova geração também abraçou o costume com maestria. Victor Wembanyama aproveitou sua impressionante envergadura e seus 2,24 m de altura para dar vida ao Kaonashi (o Sem Rosto), clássico espírito sombrio da aclamada animação japonesa A Viagem de Chihiro, do Studio Ghibli, caminhando silencioso pelos corredores sob uma manta preta e máscara branca.
Giannis Antetokounmpo: O craque grego do Miami Heat já apareceu trajando um macacão amarelo e óculos redondos como um autêntico Minion da franquia Meu Malvado Favorito, arrancando risadas dos repórteres.
Donovan Clingan: O pivô inovou na caracterização ao se fantasiar como Russell, o escoteiro mirim do filme Up: Altas Aventuras, levando inclusive um cachorro ao túnel para compor o figurino completo.
Walker Kessler: O jogador do Lakers apostou no estilo caubói clássico e surgiu vestido como Woody, o simpático xerife de pano da franquia Toy Story.
Paul George: O ala apostou na nostalgia dos livros infantis e surgiu dos pés à cabeça trajado como Wally, da famosa série Onde Está Wally?, com camisa listrada em vermelho e branco, gorro e óculos redondos.
Seja para aterrorizar ou para divertir, o Halloween da NBA consolida-se ano após ano como uma das tradições mais descontraídas e populares entre jogadores e fãs do esporte.
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