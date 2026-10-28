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Nikola Jokic critica fãs do Denver Nuggets: 'Não são bem-vindos'

Astro da NBA rebate vaias da torcida após início irregular na temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 08:36
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Nikola Jokic em jogo entre Denver Nuggets e Miami Heat na NBA (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
Nikola Jokic em jogo entre Denver Nuggets e Miami Heat na NBA (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Nikola Jokic, três vezes MVP da NBA, manifestou sua insatisfação com a reação da torcida dos Denver Nuggets nos primeiros jogos da temporada regular da NBA, ocorridos em Denver (Estados Unidos). O jogador pediu paciência e afirmou que os fãs que vaiaram o time não são verdadeiros torcedores.

O início da temporada dos Nuggets foi marcado por inconsistência: derrota para o Oklahoma City Thunder por 96 a 84, vitória em casa contra o New Orleans Pelicans na prorrogação por 141 a 135 e nova derrota para o Golden State Warriors por 134 a 114.

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Em entrevista, o pivô sérvio declarou que nunca havia presenciado uma situação em que seus próprios fãs o vaiavam, mesmo tendo jogado diante de públicos muito maiores em ambientes mais difíceis.

— Não são fãs de verdade. Se me perguntam, esses fãs que estão fazendo isso não precisam voltar mais. Quem nos acompanha sabe que nunca desistimos e já superamos situações muito piores — disse Jokic, pivô do Denver Nuggets.

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*Materia gerada por inteligência artificial e revisada por humanos

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