Nikola Jokic critica fãs do Denver Nuggets: 'Não são bem-vindos'

Nikola Jokic, três vezes MVP da NBA, manifestou sua insatisfação com a reação da torcida dos Denver Nuggets nos primeiros jogos da temporada regular da NBA, ocorridos em Denver (Estados Unidos). O jogador pediu paciência e afirmou que os fãs que vaiaram o time não são verdadeiros torcedores.

O início da temporada dos Nuggets foi marcado por inconsistência: derrota para o Oklahoma City Thunder por 96 a 84, vitória em casa contra o New Orleans Pelicans na prorrogação por 141 a 135 e nova derrota para o Golden State Warriors por 134 a 114.

continua após a publicidade

➡️ Com Curry e Gui Santos, Warriors bate marca negativa na NBA após 19 anos

Em entrevista, o pivô sérvio declarou que nunca havia presenciado uma situação em que seus próprios fãs o vaiavam, mesmo tendo jogado diante de públicos muito maiores em ambientes mais difíceis.

— Não são fãs de verdade. Se me perguntam, esses fãs que estão fazendo isso não precisam voltar mais. Quem nos acompanha sabe que nunca desistimos e já superamos situações muito piores — disse Jokic, pivô do Denver Nuggets.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

*Materia gerada por inteligência artificial e revisada por humanos