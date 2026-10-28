Kawhi Leonard: lesão no joelho esquerdo afasta ala da NBA

O Toronto Raptors anunciou que o ala Kawhi Leonard ficará fora das quadras da NBA por pelo menos uma semana por causa de um inchaço no joelho esquerdo. O jogador foi vetado no último domingo (25) antes da partida contra o Minnesota Timberwolves, derrota por 117 a 94 fora de casa.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Exames de imagem não identificaram lesão aguda, o que é considerado um sinal positivo pela franquia. Leonard iniciará um programa de tratamento e reabilitação para tratar o problema no joelho e será reavaliado em uma semana.

continua após a publicidade

Kawhi Leonard está de volta ao Toronto Raptors (Foto: Reprodução/X/Raptors)

Expectativa de semanas fora

O jornalista Shams Charania, da ESPN americana, reportou que a ausência do ala deve se estender por "um período de semanas", prazo mais longo do que a estimativa mínima divulgada pelo clube. Segundo Charania, os Raptors vão aproveitar o intervalo para recondicionar Leonard gradualmente, levando em conta as paralisações que ele teve durante a pré-temporada.

A situação tem como pano de fundo o atraso na sua volta ao time. Uma investigação da NBA sobre irregularidades salariais do Los Angeles Clippers retardou a conclusão da troca que devolveu Leonard ao Toronto, o que reduziu seu tempo de preparação antes do início da temporada regular.

continua após a publicidade

Leonard se manifestou pelas redes sociais nesta terça-feira (27). "Sempre é frustrante ficar de fora. Voltei para competir com este time e estou focado em chegar a 100%. Toronto, agradeço o carinho desde que retornei. Voltarei em breve. Que Deus guie."

https://t.co/uYFtR3BZAo — Kawhi Leonard (@Way2Whi) October 27, 2026

Início de temporada na NBA limitado

Aos 35 anos, Leonard está na sua primeira temporada de retorno à franquia que ele conduziu ao único título da NBA na história dos Raptors, conquistado em 2019. Por conta do tempo reduzido de pré-temporada, ele disputou apenas dois jogos antes do contratempo.

continua após a publicidade

Na estreia, uma vitória em casa por 135 a 92 sobre o Chicago Bulls, Leonard anotou 23 pontos com aproveitamento de 5 de 17 arremessos, além de 6 rebotes, 4 roubadas de bola, 2 assistências e 1 toco em 24 minutos. No segundo jogo, triunfo por 112 a 102 sobre o Washington Wizards, registrou 16 pontos, 9 rebotes, 3 roubadas de bola e 1 assistência em 28 minutos, mas cometeu quatro perdas de bola e converteu apenas 7 de 20 tentativas de arremesso.

Após a estreia, Leonard já sinalizava paciência com seu processo de readaptação. "Não dá para apressar a grandeza. Quando a equipe médica achar que posso avançar e eu estiver me sentindo bem, seja lá qual for o número que estivermos observando, esse momento vai chegar", disse o ala sete vezes convocado para o All-Star Game.

continua após a publicidade

A lesão atual é no joelho esquerdo. Leonard tem histórico de cirurgias no joelho direito, com intervenções no menisco e no ligamento cruzado anterior. Com o retorno consumado e o contrato de dois anos e US$ 115 milhões assinado no mês passado, os Raptors chegam a esta pausa com campanha de dois triunfos e uma derrota na temporada.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.