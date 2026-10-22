NBA: LeBron James é vaiado em estreia em casa pelos 76ers

A estreia de LeBron James diante da torcida do Philadelphia 76ers foi marcada por vaias na noite desta quinta-feira (22). O público presente na Xfinity Mobile Arena demonstrou insatisfação com o desempenho da equipe, que chegou a ficar 27 pontos atrás do Cleveland Cavaliers durante o segundo quarto. Apesar da então desvantagem, o time de James saiu vitoriosa do duelo por 114 a 106.

A partida teve um significado especial para LeBron, de 41 anos, já que o Cavaliers é sua antiga equipe e representa a cidade onde o astro construiu parte importante de sua trajetória no basquete. Apesar da expectativa em torno de sua presença, os 76ers encontraram dificuldades para conter o adversário e foram criticados pelos torcedores ainda antes do intervalo.

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Tradução: "No primeiro jogo em casa da era LeBron, surgem vaias de uma torcida dos Sixers insatisfeita"

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A vantagem de Cleveland chegou a 24 pontos no fim do segundo período. A insatisfação nas arquibancadas foi tamanha que até a apresentação musical realizada durante o intervalo foi acompanhada por manifestações negativas do público.

Lebron James se envolveu em polêmica em estreia pelo Philadelphia

LeBron James teve uma recepção hostil em sua estreia pelo Philadelphia 76ers, mas deixou o Madison Square Garden com uma vitória por 106 a 100 sobre o New York Knicks, atual campeão da NBA. Na noite desta terça-feira (20), a equipe visitante estragou parte da festa dos donos da casa, que celebravam a conquista do título da última temporada. LeBron terminou a partida com 14 pontos, nove rebotes e sete assistências.

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LeBron James em apresentação pelo 76ers (Foto: Reprodução)

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James entrou em quadra no Madison Square Garden como visitante, justamente na partida que marcou a abertura da temporada dos Knicks e a cerimônia de apresentação da faixa de campeões da equipe de Nova York.

No entanto, o clima ficou tenso em alguns momentos, e o jogador foi visto respondendo aos gritos de torcedores próximos à quadra diversas vezes.

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Em determinado momento do segundo quarto, durante uma jogada em andamento, ele foi flagrado discutindo com torcedores posicionados atrás da linha de fundo.