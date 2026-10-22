Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

NBA: LeBron James é vaiado em estreia em casa pelos 76ers

Torcida da Filadélfia demonstrou insatisfação por desvantagem contra Cleveland Cavaliers

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 23:10
Favorite o Lance! no Google
Jogador de basquete com tatuagens no braço, braços levantados, camisa azul PHILA nº23, em jogo da NBA.
LeBron James em duelo contra o Cleveland Cavaliers pela NBA (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A estreia de LeBron James diante da torcida do Philadelphia 76ers foi marcada por vaias na noite desta quinta-feira (22). O público presente na Xfinity Mobile Arena demonstrou insatisfação com o desempenho da equipe, que chegou a ficar 27 pontos atrás do Cleveland Cavaliers durante o segundo quarto. Apesar da então desvantagem, o time de James saiu vitoriosa do duelo por 114 a 106.

A partida teve um significado especial para LeBron, de 41 anos, já que o Cavaliers é sua antiga equipe e representa a cidade onde o astro construiu parte importante de sua trajetória no basquete. Apesar da expectativa em torno de sua presença, os 76ers encontraram dificuldades para conter o adversário e foram criticados pelos torcedores ainda antes do intervalo.

continua após a publicidade

Tradução: "No primeiro jogo em casa da era LeBron, surgem vaias de uma torcida dos Sixers insatisfeita"

➡️ 'Estraga-festa': elenco do Sixers destaca vitória na casa do campeão

A vantagem de Cleveland chegou a 24 pontos no fim do segundo período. A insatisfação nas arquibancadas foi tamanha que até a apresentação musical realizada durante o intervalo foi acompanhada por manifestações negativas do público.

Lebron James se envolveu em polêmica em estreia pelo Philadelphia

LeBron James teve uma recepção hostil em sua estreia pelo Philadelphia 76ers, mas deixou o Madison Square Garden com uma vitória por 106 a 100 sobre o New York Knicks, atual campeão da NBA. Na noite desta terça-feira (20), a equipe visitante estragou parte da festa dos donos da casa, que celebravam a conquista do título da última temporada. LeBron terminou a partida com 14 pontos, nove rebotes e sete assistências.

continua após a publicidade
LeBron James em apresentação pelo 76ers (Foto: Reprodução)
LeBron James em apresentação pelo 76ers (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

James entrou em quadra no Madison Square Garden como visitante, justamente na partida que marcou a abertura da temporada dos Knicks e a cerimônia de apresentação da faixa de campeões da equipe de Nova York.

No entanto, o clima ficou tenso em alguns momentos, e o jogador foi visto respondendo aos gritos de torcedores próximos à quadra diversas vezes.

continua após a publicidade

Em determinado momento do segundo quarto, durante uma jogada em andamento, ele foi flagrado discutindo com torcedores posicionados atrás da linha de fundo.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Dallas Mavericks x Houston Rockets, jogo da NBA 2026: jogador do Mavericks com a bola cercado por dois Rockets.

NBA

Dirigente da NBA aponta razão para Brasil não sediar jogos

Há 4 horas
Lebron estreia pelo Philadelphia na NBA

NBA

'Estraga-festa': elenco do Sixers destaca vitória na casa do campeão

Há 1 dia
Lebron James estreia pelo 76ers contra o Knicks

NBA

NBA: Lebron se envolve em polêmica em estreia pelo Philadelphia

Há 2 dias
Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli durante transmissão

Fora de Campo

Bulgarelli se pronuncia pela primeira vez após saída do Prime Video

Há 3 dias
LeBron James usará a camisa número 23 no 76ers (Foto: Reprodução / Sixers)

Onde Assistir

Estreia de LeBron James: onde assistir a Knicks x 76ers

Há 3 dias
Victor Wembanyama, do Spurs, sorri após a partida contra o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Joe murphy/Nbae via getty images/Afp)

NBA

Agora vai? Spurs são favoritos ao título da NBA em pesquisa

Há 4 dias
Mais LANCE!
Madison Square Garden recebe o jogo 3 das finais da NBA 2025/26 (Foto: Foto por SAUL LOEB / AFP)

NBA proíbe mercados de apostas após escândalos com atletas

Kevin Durant em vitória do Houston Rockets sobre o Phoenix Suns na NBA (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

Astro da NBA se envolve em polêmica com dono do Phoenix Suns

Nathália Gomes usa laptop com dashboard Dunkest NBA; celular mostra app de palpites.

Dunkest: monte seu time e desafie seus amigos no fantasy game da NBA

Troféu Larry O'Brien, de campeão da NBA (Foto: Reprodução / NBA)

ESPN e Disney+ exibem temporada 2026/27 da NBA com exclusividade nas Finais

Vitor Galvani (Foto: Reprodução)

Vítor Galvani exalta Tiago Splitter na NBA e projeta futuro no basquete

O técnico do Chicago Bulls, Tiago Splitter, observa a partida contra o Phoenix Suns, no United Center, em Chicago, Illinois, em 7 de outubro de 2026 (Foto: Jeff Haynes / Nbae / Getty Images / Getty Images via Afp)

Tiago Splitter conquista primeira vitória como técnico dos Bulls na pré-temporada

Helicoptero do LeBron James no 76ers (Foto: Reprodução)

LeBron James usa helicóptero para treinar nos Sixers; veja custo milionário

O jogador do Philadelphia 76ers, LeBron James (nº 23), sorri durante um treino no Wells Fargo Center, em Filadélfia, Pensilvânia, em 3 de outubro de 2026 (Foto: Jesse D. Garrabrant / Nbae / Getty Images / Getty Images via Afp)

LeBron recebe cuidados especiais antes de estreia pelos Sixers

Max Strus em ação pelo Cleveland Cavaliers na NBA (Foto: AFP)

NBA: Clippers ganha novo desfalque para início da temporada

Miami Heat foi derrotado pelo Charlotte Hornets no Play-In da NBA (Foto: Kent Smith/NBAE via Getty Images/AFP)

NBA: ESPN e Disney+ exibem jogos na pré-temporada; confira

Victor Wembanyama, do Spurs, sorri após a partida contra o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Joe murphy/Nbae via getty images/Afp)

Astro da NBA, Wembanyama critica atletas que promovem apostas: 'Triste'

Gui Santos, do Golden State Warriors após vitória na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Gui Santos ganha força na briga por vaga do titular dos Warriors, diz Steve Kerr

Bronny James segura a bola com a mão direita e a apoia no ombro em sessão de fotos do Los Angeles Lakers

Sem LeBron, Bronny James busca se provar nos Lakers: 'Motivação'