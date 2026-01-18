Kevin Durant faz partida histórica com camisa do Houston na NBA

O astro da NBA Kevin Durant teve uma de suas melhores exibições com a camisa do Houston Rockets no último sábado (17). O ala liderou a equipe na vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 110 a 105, anotando 39 pontos, sete assistências e quatro rebotes.

Na última semana, Durant viveu um momento especial ao ultrapassar Wilt Chamberlain e assumir o posto de 7° maior pontuador da história da liga. Mantendo o alto nível atual, o "KD" precisa de apenas 17 pontos para alcançar a marca de 31.560 pontos de Dirk Nowitzki e subir para a 6ª posição na lista de todos os tempos.

Desde que desembarcou em Houston, em julho de 2025, o astro não teve dificuldades para se adaptar ao esquema tático e entrosado com o novo elenco. Sua saída do Phoenix Suns foi conturbada e a negociação para a troca envolveu outras franquias, entrando para a história como uma das trocas mais complexas da NBA.

Kevin Durant brilha com a camisa do Houston Rockets na NBA (Foto: Kenneth Richmond / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Timberwolves, por sua vez, não pode contar com seu principal marcador, Anthony Edwards, que fora por uma infecção no dedão do pé.

Reação de Durant com lance livre de Rudy viraliza na web

Durante a partida contra o Timberwolves, Rudy Gobert foi para a linha de lance livre mas errou o arremesso sem nem acertar o aro. A reação do camisa 7 foi inusitada e viralizou nas redes sociais.

