Torcida do Fluminense se organiza para o jogo das oitavas do Mundial

COLÚMBIA (EUA) — O próximo destino do Fluminense neste Mundial é Charlotte, na Carolina do Norte, onde jogará as oitavas e final do Mundial de Clubes. Enquanto o time encerra sua preparação na manhã de domingo (29), a torcida inicia a sua à noite.

Depois da classificação, os tricolores deixaram Miami em direção ao norte para se concentrar para o duelo com a Inter de Milão. Como não terá uma organização oficial por parte do clube, a festa ficou a cargo dos torcedores. Conheça a programação.

Veja a programação da torcida do Fluminense

Em Charlotte, o local de concetração dos tricolores será no Valhalla Pub & Eatery, na rua Church. O local fica a cerca de 10 minutos andando e menos de cinco de carro do estádio Bank of America. O torcedor saíra na rua Mint, entre as entradas norte e leste. Nese domingo (29), se encontrarão a noite e, no dia da decisão, marcada para às 15h (local), o pré-jogo começará às 10h.

As vendas exclusivas para a torcida do Fluminense estarão abertas até às 10h (local) de domingo e há ingressos entre os valores de 35 e 153 dólares. Os torcedores ainda não poderão adquirir suas entradas depois nos setores disponíveis.

Relembre outras ações do Fluminense no Mundial

Fluminense Boat

A Fluminense FC Boat Party, foi a festa de boas-vindas à cidade de Nova York, realizada no dia 16 de junho, véspera da estreia do clube no Mundial. A bordo de um barco em travessia pelo Rio Hudson, os torcedores puderam aproveitar cinco horas de festa com open bar, open food e uma vista privilegiada dos cartões-postais da cidade, como a Estátua da Liberdade e o skyline de Manhattan.

Decorado com bandeiras e faixas do Flu, o evento contou com Dj, banda de pagode e cantos de torcida. O ex-jogador e ídolo Felipe Melo, campeão da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024, marcou presença e emocionou os tricolores presentes em um discurso de coração aberto.

Invasão a Times Square

Antes do jogo contra o Ulsan, pela segunda rodada da fase de grupos, a torcida do time carioca impressionou com a festa organizada nas ruas de Nova York, realizando uma verdadeira marcha tricolor que reuniu centenas de torcedores. De ônibus com turistas a funcionários das lojas locais, o público acompanhou com olhares atentos a caminhada do grupo até o bar Legends, casa oficial do clube na cidade.

O trajeto que demoraria cerca de 15 minutos entre a Times Square e a "Fluminense House", que fica em um bar de frente para o Empire State Bulding, um dos prédios mais famosos do mundo e ponto turístico de Nova York, levou cerca de uma hora. O tempo foi suficiente para tornar a marcha de torcedores em um ponto turístico ambulante na região.

Torcedores do Fluminense se juntam para realizar marcha pelas ruas de Nova Iorque. (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Fluminense House

Após a grande atuação do Fluminense diante do Borussia Dortmund na estreia no Mundial de Clubes, a torcida tricolor se concentrou no bar Legends, em Nova York, para assistir ao outro jogo do Grupo F, que terminou com vitória do Mamelodi Sundowns sobre o Ulsan. O bar, localizado em frente ao Empire State Building, recebeu a "Fluminense House", que serviu de base para a torcida durante a competição.

Entre os dias 17 e 21, os torcedores se reuniram no bar nova-iorquino, depois em Miami, a partir do 23. A FluTV realizou ações no locais, sorteando brindes e participando da festa. Os ex-jogadores Thiago Neves e Preto Casagrande também estiveram presentes.

Entreda da Fluminense House, no Bar Legends (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Distribução de bandeiras

Quem assistiu aos jogos do Fluminense neste Mundial percebeu que as bandeiras tricolores tomaram conta da arquibancada e das ruas dos Estados Unidos. Isso não é coincidência, e sim parte de uma ação do clube em conjunto com a Fifa para incrementar a festa da torcida durante a competição.

Assim como foi na final da Libertadores de 2023, as bandeiras tricolores foram distribuídas aos torcedores que compareceram aos estádios MetLife, em Nova Jersey, e no Hard Rock, em Miami. O mesmo é esperado para o jogo contra a Inter de Milão.