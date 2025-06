COLÚMBIA (EUA) — Se a Itália será presente em mais um capítulo importante da história do Fluminense, que decidirá seu futuro no Mundial de Clubes contra a Inter de Milão, um capítulo antigo - e curioso -, volta à tona no coração dos torcedores tricolor: quando o Fluminense enfrentou a Itália (sim, a seleção) em 2014.

continua após a publicidade

No dia 8 de junho de 2014, às vésperas da Copa do Mundo disputada no Brasil, o Fluminense teve a honra de encarar a seleção italiana em um amistoso internacional no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Fluminense foi derrotado por 5 a 3, com um show de Ciro Immobile, que anotou três gols. Foi o último teste da Itália antes daquela Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Apesar do caráter amistoso, o jogo teve ritmo intenso e muita movimentação desde o início. O primeiro tempo terminou empatado em 2 a 2, com gols de Insigne e Immobile para os italianos, e Chiquinho e Carlinhos para o Fluminense. O equilíbrio não resistiu ao início avassalador da Itália no segundo tempo.

Entre os minutos oito e onze da etapa final, Immobile brilhou e anotou dois gols. Ainda deu assistência para Insigne marcar mais um. O Fluminense ainda descontou com Matheus Carvalho. Na época, com Fred ainda no elenco, cantos de "o Fred vai te pegar" marcaram presença em Volta Redonda.

continua após a publicidade

O adversário do Fluminense nas oitavas de final do Mundial será a Inter de Milão. Classificados em primeiro do Grupo E, os italianos, vice-campeões da Champions League, são os favoritos para levar a vaga. A decisão será na segunda-feira (30), no Estádio Bank of América, situado em Charlotte, na Carolina do Norte.

Itália derrotou o Fluminense em Volta Redonda em jogo de oito gols (Foto: Bruno de Lima/LANCE!Press)

Relembre as escalações do Fluminense na época

Fluminense: Felipe Garcia; Bruno, Gum, Fabrício, Carlinhos; Diguinho, Jean, Chiquinho, Conca; Gustavo Scarpa e Walter

Itália: Perin; Abat, Ranocchia, Paletta e Darmian; Thiago Motta, Aquilani e Parolo; Insigne, Imobbile e Cerci