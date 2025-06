COLÚMBIA (EUA) — O treinador Renato Gaúcho teve o elenco completo no treino deste sábado (28), penúltimo antes do confronto contra a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Thiago silva, que foi poupado no último jogo, e Soteldo, que se recuperava de uma lesão muscular, participaram as atividades normalmente.

Este é o segundo treino de Soteldo com o restante do elenco. O atacante se juntou ao grupo na sexta-feira (27), após fazer trabalhos individuais na quinta (26), quando o restante dos jogadores tiveram o dia de folga.

Imprevisto com Nonato e zona mista cancelada

Zona mista com Nonato foi suspensa (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Os treinos na Universidade da Carolina do Sul costumam ter uma zona mista antes do início e depois 15 minutos abertos para a imprensa. O jogador que falaria com os jornalistas era Nonato, que não pôde, pois estava fazendo um trabalho específico antes do início das atividades e demorou mais do que o previsto.

Nestes minutos, o Lance! observou Soteldo jogando altinha com os companheiros e participando normalmente do bobinho tradicional - correndo, marcando e driblando. Contudo, ainda é um mistério se será relacionado.

O mesmo vale para Thiago Silva, que ficou no banco de reservas contra o Mamelodi por desconforto muscular. A tendência é que o zagueiro esteja à disposição de Renato para as oitavas de final.

O que muda no Fluminense caso Soteldo seja relacionado

O ponto mais importante da possível convocação do venezuelano para a partida é que o técnico Renato Gaúcho terá mais uma opção de velocidade pelo lado do campo. Atualmente, o treinador só conta com Keno e com o garoto Riquelme Felipe, que foi promovido ao elenco profissional recentemente e não tem tido muitos minutos.

Outro detalhe importante foram as altas temperaturas durante os treinamentos desta sexta-feira e sábado. Por ter ocorrido às 9h30 (horário local), a atividade de sábado foi realizada com uma temperatura um pouco mais amena do que a de sexta-feira, que aconteceu às 15h30 (horário local) e chegou a 35 °C. Em conversa com o Lance!, moradores de Colúmbia relataram que o calor está acima do habitual na região.

