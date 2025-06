Técnico da Inter de Milão já foi algoz de Thiago Silva no Milan

COLÚMBIA (EUA) — As oitavas de final do Mundial de Clubes reservam um reencontro entre Thiago Silva e seu primeiro rival europeu, a Inter de Milão, do treinador Cristian Chivu. O zagueiro foi contratado pelo Milan após grandes atuações no Fluminense entre 2006 e 2008.

Chivu assumiu recentemente o time que enfrentará o Tricolor no mata-mata, mas sua relação com a Inter vem de longa data. Transferido em 2007, atuou até o fim de sua carreira, em 2014, pela "Nerazzuri". Em 2009, goleou o Milan no que seria o primeiro clássico do zagueiro tricolor em solo italiano.

Thiago Silva reencontra primeiro rival europeu no Mundial

A última temporada de Thiago pelo Flu foi em 2008, quando foi vice-campeão da Libertadores. Antes, conquistou a Copa do Brasil de 2007 e, formando dupla com Luiz Alberto, destacou-se por sua segurança, tempo de bola e boa finalização, qualidades que foram refinadas no período em que defendeu o Milan.

Contratado em em dezembro de 2008, aos 24 anos, precisou esperar o fim da temporada para ser inscrito e então estrar com a camisa "rossonera". Neste período, treinou ao lado de ninguém menos que Paolo Maldini, em quem se inspirou para tornar-se referência mundial na posição.

Seu primeiro "Derby Della Madoninna" foi em 2009, quando substituiu Maldini, recém-aposentado, e formou dupla com Alessandro Nesta. A estreia não foi como o esperado e o Milan perdeu por 4 a 0 para o time de Cristian Chivu, que atuava na Inter de Milão e foi titular na partida.

Ao todo, Thiago Silva disputou seis jogos contra o ex-rival e atual adversário, tendo 50% de aproveitamento. Perdeu no returno da temporada por 2 a 0, mas venceu os dois confrontos na Série A de 2010/11. Depois, venceu mais um e perdeu os dois últimos de sua passagem pelo Milan.

Durante o período na Itália, o zagueiro atuou ao lado de grandes jogadores. Entre os brasileiros, estavam Dida, Ronaldinho e Alexandre Pato, além dos italianos Gattuso e Pirlo, o holandês Seedorf, e o sueco Ibrahimovic. Pelo Milan, foram 119 jogos e seis gols marcados.

Thiago Silva em campo pelo Milan (Foto: Uefa/AFP/Getty)

Relembre os jogos de Thiago Silva contra a Inter de Milão

Milan 0 x 4 Inter de Milão - Série A, 2009/2010

Inter de Milão 2 x 0 Milan - Série A, 2009/2010

Inter de Milão 0 x 1 Milan - Série A, 2010/2011

Milan 3 x 0 Inter de Milão - Série A, 2010/2011

Milan 2 x 1 Inter de Milão - Supercopa da Itália, final

Milan 0 x 1 Inter de Milão - Série A, 2011/2012

Fluminense enfrenta a Inter de Milão no Mundial de Clubes

Depois de se classificar em segundo do Grupo F, o Fluminense enfrentará a Inter de Milão nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O confronto será na segunda-feira (30), às 16h (de Brasília) no estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte. Quem avançar, jogará contra o vencedor de Manchester City e Al-Hilal.