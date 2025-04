A primeira edição do novo formato do Mundial da Fifa traz mais uma novidade para o futebol de maneira global. O torneio organizado pela maior entidade do esporte reúne clubes de todos os continentes e tenta se adaptar à realidade das equipes com uma regra que flexibilizará as transferências de jogadores antes do início do Mundial de Clubes.

Troféu do Mundial de Clubes da Fifa (Foto: Divulgação/ Bayern de Munique)

A Fifa deu a liberdade para que os países com clubes participantes da competição abrissem janelas de transferências visando o Mundial. Tradicionalmente, o início do período para negociações entre times da Europa acontece entre a segunda e terceira semana de junho, o que não permitiria que as equipes registrassem novos jogadores no prazo determinado pelo regulamento, já que a competição se inicia no dia 14 do mesmo mês.

Com a novidade, equipes da Europa poderão se reforçar entre os dias 1º e 10 de junho e contar com novos atletas já nas primeiras datas do Mundial de Clubes. Neste cenário, diversas negociações podem acontecer, envolvendo renovações de contratos, compras e empréstimos de jogadores entre clubes, especialmente no continente europeu.

Alemanha, Inglaterra e Itália já sinalizaram positivamente para a liberação da Fifa e contarão com as negociações antecipadas. Áustria, Espanha e França também devem seguir o mesmo caminho. Dessa forma, as 12 equipes europeias participantes poderiam realizar transferências visando o Mundial de Clubes.

Prováveis destaques da janela de transferências

Entre as equipes da Europa, algumas se destacam pela proximidade do fim de contratos de titulares e ídolos das torcidas. O Manchester City saiu na frente no noticiário, mas sem se reforçar. Kevin de Bruyne anunciou que deixará o clube ao fim da temporada. Seu compromisso com o time inglês termina em junho, entre durante o mata-mata do Mundial. No entanto, o meia ainda não anunciou se viajará para os Estados Unidos.

O contrato de Gündogan se encerra no mesmo dia que o do companheiro de equipe e ainda não há certeza sobre qual será o futuro do jogador alemão.

Contrato de De Bruyne com o Manchester City termina no meio do Mundial (Foto: Justin Tallis/AFP)

O cenário se repete na Espanha, com o Atlético de Madrid, que tem Ansel Witsel, Azpilicueta, Koke, Lenglet e Reinildo perto do fim de seus contratos. Na mesma cidade, o Real tem Modric e Lucas Vázquez, que ainda não estão confirmados na disputa das fases de mata-mata do Mundial pelo mesmo motivo.

Em Portugal, o Benfica ainda tem as situações dos argentinos Di María e do capitão Otamendi indefinidas. O clube também pode ficar sem os atletas que estão emprestados ao atual elenco. Andrea Belotti, Zeki Amdouni, Samuel Dahl e Renato Sanches são os nomes que integram a lista.

O Porto pode perder Tiago Djaló, Nehuén Pérez e Fabio Vieira para a parte final da competição. Recuperado de uma grave lesão no joelho, o zagueiro Iván Marcano voltou a jogar depois de mais de um ano afastado dos gramados. Seu contrato também é válido até o dia 30 de junho

A Inter de Milão tem nomes como Arnautović, De Vrij, Joaquín Correa e Nicola Zalewski em fim de contrato. O último da lista está emprestado pela Roma e pode precisar regressar ao seu clube em junho caso não haja acordo para a renovação do empréstimo.

A Juventus também vive uma situação semelhante com diversos jogadores emprestados e em fim de contrato. São sete nomes que ficam sem vínculo com o clube em junho. Di Gregorio (do Monza), Lloyd Kelly (do Newcastle), Nico González (da Fiorentina) e Kalulu (do Milan).

Randal Kolo Muani está emprestado pelo PSG à Juventus (Foto: Reprodução/Instagram)

Os outros três atletas emprestados para a Velha Senhora são de equipes que disputarão a competição e podem retornar para os detentores de seus direitos econômicos após o início do Mundial de Clubes caso não haja acordo entre as partes. São eles, Francisco Conceição, emprestado pelo Porto, Kolo Muani, emprestado pelo PSG e Renato Veiga, emprestado pelo Chelsea.

Extensões de contrato

Thomas Müller, que anunciou sua saída do Bayern de Munique no fim da temporada, teve seu contrato prorrogado com o clube alemão. O antigo vínculo do jogador de 35 anos se encerraria no dia 30 de junho, durante as disputas das oitavas de final do Mundial.

Thomas Muller se despede do Bayern no Mundial de Clubes(Foto: AFP)

O Bayern estendeu o contrato de Müller por mais 30 dias e garantiu que o camisa 25 poderá disputar o Mundial de Clubes até a final em caso de avanço da equipe alemã. Esse tipo de operação poderá ser repetido por outras equipes participantes da competição para evitar a perda de atletas ao longo do campeonato.

Calendário do Mundial 2025

Fase de grupos

de 14 a 26 de junho

Oitavas de final

28 de junho (sábado)

13h - 1A x 1B - Lincoln Financial Field, Filadélfia; 17h - 1C x 2D - Bank of America Stadium, Charlotte;

29 de junho (domingo)

13h - 1B x 2A - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta;

17h - 1D x 2C - Hard Rock Stadium, Miami;

30 de junho (segunda-feira)

16h - 1E x 2F - Bank of America Stadium, Charlotte;

22h - 1G x 2H - Inter&Co Stadium, Orlando;

1 de julho (terça-feira)

16h - 1H x 2G - Hard Rock Stadium, Miami;

22h - 1F x 2E - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta;

Quartas de final

4 de julho (sexta-feira)

16h - Vencedor 1E/2D x Vencedor 1G/2H - Inter&Co Stadium, Orlando; 22h - Vencedor 1A/2B x Vencedor 1C/2D - Lincoln Financial Field, Filadélfia;

5 de julho (sábado)

13h - Vencedor 1B/2A x Vencedor 1D/2C - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta;

17h - Vencedor 1H/2G x Vencedor 1F/2E - MetLife Stadium, Nova Jersey;

Semifinais

8 de julho (terça-feira)

16h - Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2 - MetLife Stadium, Nova Jersey;

9 de julho (quarta-feira)

16h - Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4 - MetLife Stadium, Nova Jersey;

Final

13 de julho (domingo)