Muller anuncia saída do Bayern de Munique após 25 anos

Thomas Müller se despediu oficialmente do Bayern de Munique após 25 anos de trajetória no clube. O anúncio foi feito pelo próprio jogador neste sábado (5), através de suas redes sociais. O atacante alemão comunicou que deixará o clube ao final da temporada europeia, em junho, encerrando um ciclo repleto de conquistas na equipe da Baviera.

Müller expressou em sua publicação que, apesar de já estar há tanto tempo no Bayern, ainda sente grande prazer em vestir a camisa do time e disputar títulos.

— Mesmo depois de todos esses anos, independentemente dos minutos que jogo, ainda gosto muito de estar em campo e lutar por títulos junto ao nosso time. Eu poderia facilmente ter imaginado assumir esse papel no ano que vem também — disse o jogador.

No entanto, ele esclareceu que a decisão de não renovar seu contrato veio do próprio Bayern de Munique.

— O clube decidiu não negociar um novo contrato comigo para a próxima temporada. Mesmo que isso não estivesse de acordo com meus desejos pessoais, é importante que o clube siga suas convicções. Respeito esse passo, que a direção certamente não tomou de forma leviana — escreveu Müller.

A decisão do Bayern de não renovar o contrato com o jogador, que vinha sendo discutida nos últimos meses, foi influenciada por divergências financeiras. O atleta, que tem um dos maiores salários do elenco, viu o clube buscando cortar custos, o que levou à falta de um acordo.

Trajetória no Bayern de Munique

Durante sua carreira no Bayern, Müller conquistou 32 títulos, incluindo duas Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e 12 Bundesligas. Desde sua estreia em 2008, o atacante disputou 741 jogos e anotou 247 gols, além de 220 assistências.

Thomas Muller com a camisa do Bayern de Munique (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Confira carta aberta de Muller aos fãs:

"Olá, fãs do Bayern,

Após muito se especular sobre minha pessoa recentemente, gostaria de aproveitar esta oportunidade para trazer clareza a vocês com esta carta. Mesmo após todos esses anos, independentemente dos minutos que jogo, ainda tenho muito prazer em estar em campo com os meninos e lutar juntos pelos nossos títulos. Eu poderia facilmente ter imaginado esse papel no próximo ano também.

No entanto, o clube decidiu conscientemente não negociar um novo contrato comigo para a próxima temporada. Embora isso não corresponda aos meus desejos pessoais, é importante que o clube siga suas convicções. Respeito essa decisão, que com certeza não foi tomada de forma leve pelo conselho e pela diretoria.

O vai e vem público durante as últimas semanas e meses, compreensivelmente, não foi algo que eu tenha gostado. Contudo, penso nisso como no meu jogo de futebol: nem sempre perfeito, mas sempre com uma mentalidade positiva, focada na próxima ação. Após um passe errado, é necessário recuperar a bola com a união da equipe. Isso foi algo que conseguimos resolver nas últimas semanas com conversas de confiança sobre este assunto.

Sinto o reconhecimento de todos os envolvidos pela minha longa trajetória no @fcbayern e fico profundamente feliz por ter vivido 25 anos incrivelmente intensos no clube do meu coração. Através de tantos momentos maravilhosos e compartilhados, estarei eternamente conectado ao FC Bayern e a vocês.

Agora, o foco total está nos nossos objetivos esportivos para a temporada. Seria um sonho para mim conquistar o título novamente e alcançar a tão esperada final em casa no final de maio. Para isso, darei tudo de mim!

Obrigado por tudo o que aconteceu e por tudo o que ainda está por vir. ❤️😊

Sempre em frente, FC Bayern! 🔴⚪️

Seu Thomas"