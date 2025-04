Neste final de semana os rivais dos times brasileiros no Mundial de Clubes entraram em campo pelos campeonatos nacionais de seus países. Os maiores destaques das rodadas espalhadas pelo mundo foram adversários de Palmeiras e Botafogo.

O Porto, que encara o Palmeiras na primeira rodada da fase de grupos da competição, sofreu uma goleada histórica do Benfica. Jogando no Estádio do Dragão no último domingo, os donos da casa perderam pelo placar de 4 a 1 para seu maior rival.

Samuel Omorodion lamenta em Porto 1 x 4 Benfica (Foto: Miguel Riopa / AFP)

Além do clube paulista, o Botafogo também teve rivais se destacando no final de semana. Pela MLS, o Seattle Sounders foi derrotado por 3 x 0 pelo San Diego FC no sábado. O adversário do atual campeão da Libertadores chegou a cinco jogos sem vitória.

Jogadores comemoram título do PSG no Campeonato Francês (Foto: Reprodução / X)

O PSG foi mais um integrante do Grupo B que teve um resultado relevante no fim de semana. No sábado, venceu o Angers por 1 a 0 e se sagrou campeão do Campeonato Francês pela quinta vez consecutiva. O clube disputou 28 jogos e ainda não foi derrotado na competição.

Confira os últimos resultados dos rivais de brasileiros no Mundial de Clubes

Grupo A - Palmeiras:

Porto 1 x 4 Benfica - Campeonato Português

Inter Miami 1 x 1 Toronto - MLS

O Al-Ahly não entrou em campo no final de semana por conta da disputa das quartas de final da Liga dos Campeões da África.

Grupo B - Botafogo:

PSG 1 x 0 Angers - Campeonato Francês

Sevilla 1 x 2 Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

Toronto 3 x 0 Seattle Sounders - MLS



Grupo C:

Augsburg 1 x 3 Bayern de Munique - Campeonato Alemão

Rewa 1 x 1 Auckland City - Liga dos Campeões da Oceania

Boca Juniors 1 x 0 Barracas Central - Campeonato Argentino

Grupo D - Flamengo:

Brentford 0 x 0 Chelsea - Campeonato Inglês

Querétaro 1 x 1 León* - Campeonato Mexicano

O Espérance não entrou em campo no final de semana por conta da disputa das quartas de final da Liga dos Campeões da África.



Grupo E:

Sarmiento 1 x 1 River Plate - Campeonato Argentino

Avispa 1 x 0 Urawa Reds - Campeonato Japonês

Monterrey 3 x 1 Guadalajara - Campeonato Mexicano

Parma 2 x 2 Inter de Milão - Campeonato Italiano

Grupo F - Fluminense:

Borussia Dortmund 4 x 1 Freiburg - Campeonato Alemão

Ulsan 0 x 0 Seoul - Campeonato Sul-Coreano

O Mamelodi Sundwons não entrou em campo no final de semana por conta da disputa das quartas de final da Liga dos Campeões da África.

Grupo G:

Manchester United 0 x 0 Manchester City - Campeonato Inglês

Moghreb Téoutan 1 x 0 Wydad Casablanca - Taça do Trono

Shabab Al-Ahli 0 x 0 Al-Ain - Campeonato Emiradense

Roma 1 x 1 Juventus - Campeonato Italiano

Grupo H

Real Madrid 1 x 2 Valencia - Campeonato Espanhol

Al-Hilal 1 x 3 Al-Nassr - Campeonato Saudita

Pachuca 1 x 0 América do México - Campeonato Mexicano

Rb Salzburg 2 x 1 - FC Blau-Weiß Linz - Campeonato Austríaco

*O León do México, foi excluído do Mundial pela Fifa. O clube mexicano recorreu da decisão e ainda pode voltar ao grupo do Flamengo.