O meio-campista Kevin de Bruyne anunciou, nesta sexta-feira (4), o fim de seu ciclo no Manchester City. O belga, contratado em 2016, tem contrato encerrando ao final do primeiro semestre de 2025, e não renovará junto à diretoria inglesa.

O comunicado feito pelo camisa 17 dos Cityzens, que completará 34 anos em junho, foi feito através de suas redes sociais, e pegou torcedores de surpresa. Ainda não havia uma definição sobre o futuro, mas torcedores esperavam por uma extensão do vínculo por pelo menos mais um ano, o que não aconteceu.

👀 Veja a nota de Kevin de Bruyne se despedindo do Manchester City

"Querido Manchester. Vendo isso, vocês já sabem o que será. Então vou direto ao ponto, e quero dizer que esses serão meus últimos meses como um jogador do Manchester City. Nada disso é fácil de escrever, mas como futebolistas, sabemos que esse dia sempre chega. O dia chegou, e vocês merecem escutar de mim primeiro. O futebol me levou até vocês e até essa cidade. Corri atrás dos meus sonhos sem saber que esse período mudaria minha vida. A cidade, o clube e a torcida me deram tudo, e eu não podia fazer nada além de dar tudo de volta. E adivinha? Ganhamos tudo. Gostando ou não, é hora de dizer adeus. Suri, Rome, Mason, Michele e eu estamos muito gratos por tudo o que esse lugar significa para nós. Manchester sempre estará no passaporte das minhas crianças, e nos nossos corações. Aqui sempre será nossa casa. Não podemos agradecer o suficiente à cidade, ao clube, ao staff, aos meus companheiros, família e amigos por essa caminhada de quase dez anos. Toda história chega ao fim. Mas esse foi definitivamente o melhor capítulo dela. Vamos aproveitar os últimos momentos juntos. Com amor, Kevin de Bruyne."

Kevin chegou ao City um ano antes de Pep Guardiola, em agosto de 2015, por um valor estimado em 76 milhões de euros (R$ 303,7 milhões na cotação da época), pagos junto ao Wolfsburg-ALE. Logo em sua primeira temporada, o então jovem, que não foi aproveitado pelo rival Chelsea nos anos anteriores à passagem pela Alemanha, foi eleito o melhor atleta do elenco pelos torcedores, com 17 gols e 15 assistências, contribuindo para o título da Copa da Liga Inglesa, seu primeiro pelo clube.

Em 2016-17, com a chegada de Pep Guardiola, o desempenho melhorou ainda mais, e De Bruyne foi o líder de passes para gol na Premier League, com 18, mas viu justamente o rival e ex-clube londrino erguer o troféu. Da temporada seguinte para a frente, porém, a história mudou: dono do setor central do campo, o meia se eternizou como um dos grandes ídolos da história do clube.

O futuro do craque ainda é incerto. Em 2024, Kevin chegou a afirmar que precisa "pensar no futuro" quando questionado sobre a possibilidade de um movimento rumo à Arábia Saudita, considerada o mercado do momento no futebol. Movimentos para equipes da Europa, até aqui, também não estão descartados.

🔢 Números de Kevin de Bruyne pelo Manchester City

⚽ 413 jogos

🥅 106 gols

📤 174 assistências

🏆 Títulos: 5 Copas da Liga Inglesa (2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21), 6 Premier Leagues (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24), 2 Copas da Inglaterra (2018-19, 2022-23), 2 Supercopas da Inglaterra (2019 e 2024), 1 Supercopa da Uefa (2023), 1 Champions League (2022-23) e 1 Mundial de Clubes (2023).