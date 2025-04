Por meio de conselho realizado no dia 31 de maçro, a Lega Nazionale Professionisti Serie A definiu quando será o início do Campeonato Italiano de 2025/2026. O torneio foi marcado para começar pouco mais de um mês depois do fim do Mundial de Clubes, no dia 24 de agosto de 2025. A rodada final será dia 24 de maio de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Torneio remodelado pela Fifa, o Mundial de Clubes está marcado para acontecer entre os dias 14 de junho e 13 de julho, sendo a data da final. Neste sentido, o espaço entre o último jogo da competição e início do Campeonato Italiano será de 42 dias.

continua após a publicidade

O pouco tempo entre a final do Mundial e o início do Italiano de 2025/26 pode afetar a Inter de Milão e Juventus, equipes italianas que irão disputar o torneio inédito da Fifa. Enquanto os Nerazzurri estão no grupo do Monterrey (México), Urawa Reds (Japão) e River Plate (Argentina), a Juve enfrenta o Manchester City (Inglaterra), Wydad Casablanca (Marrocos) e Al Ain (Emirados Árabes).

Isabella Bonotto / AFP

O Campeonato Italiano não será o único prejudicado pelo Mundial de Clubes. Isso porque, como de costume, a maioria dos principais torneios da Europa começam na mesma data. Sendo assim, os times não só terão menos tempo para descansar, como também para se preparar e adaptar novas contratações ao elenco.

continua após a publicidade

Ainda na atual temporada, Inter de Milão e Juventus possuem objetivos distintos. Enquanto La Vecchia Signora busca vaga na próxima Champions League e não tem mais chances de títulos, os Nerazzurri lideram o Campeonato Italiano, estão na semifinal da Copa da Itália e quartas da UCL.

Próximo jogo da Inter de Milão

Antes do Mundial de Clubes, a Inter ainda tem alguns compromissos importantes, sejam eles pelo Campeonato Italiano, Copa da Itália ou Champions. O próximo deles é na quarta-feira (2), quando terá clássico frente ao Milan pela semi da Copa.

➡️ Milan x Inter de Milão: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa da Itália

Próximo jogo da Juventus

Com calendário mais vazio na reta final da temporada, a Juventus só volta aos gramados no próximo domingo, dia 6 de abril, para visitar a Roma. O duelo será um confronto direto por vaga na Champions, uma vez que as equipes figuram a quinta e sexta colocação, respectivamente.