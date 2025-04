Desde sua chegada ao Monterrey, em março de 2025, Sergio Ramos se adaptou rapidamente e se tornou um dos pilares da equipe mexicana. Aos 39 anos, o defensor, que fez história no Real Madrid, agora tem a ambição de levar o Monterrey o mais longe possível no Mundial de Clubes de 2025, que será disputado nos Estados Unidos, em junho deste ano.

Nesta temporada, Sergio Ramos disputou seis jogos pelo Monterrey, sempre com a faixa de capitão e marcou três gols. O jogador escolheu o número 93 para sua camisa em homenagem ao gol que marcou nos 93 minutos da final da Liga dos Campeões da UEFA de 2014. Em entrevista à FIFA, ele falou sobre suas expectativas para o Mundial.

Sobre a escolha de ir para o Monterrey

Sobre sua escolha de se juntar ao Monterrey, Ramos compartilhou suas motivações e a busca por novos desafios na carreira.

— A Liga MX sempre me chamou atenção. Quando entendi melhor o projeto do Monterrey, vi que era um clube que me dava equilíbrio, valor e um desafio real. Saí da zona de conforto, deixei para trás cidades como Madrid, Paris, Sevilha… Mas é assim que eu gosto de viver: buscando novas conquistas — afirmou.

Oportunidade de jogar o Mundial de Clubes

Em relação ao Mundial de Clubes, o zagueiro campeão do mundo com a Espanha em 2010 destacou como essa edição representa uma grande oportunidade para o Monterrey e outros clubes. Além disso, o capitão do time também falou sobre as ambições do time na competição.

— Esse novo formato do Mundial é uma baita vitrine. Para clubes como o nosso, é uma chance de mostrar o nível que temos, como grupo e como indivíduos (...) Estamos com fome, com vontade de fazer história nessa primeira edição — disse o jogador.

Expectativa de enfrentar os melhores times do mundo

Acostumado a enfrentar os times mais competitivos do mundo, o atleta espanhol avaliou os adversários no Mundial de Clubes. Sergio Ramos também falou sobre o que o motiva a enfrentar equipes tradicionais e com grande história.

— São rivais fortes, com tradição, história e camisa pesada. Isso é o que me move. Gosto dessa competitividade, dessa emoção. É um torneio que exige 100% de foco, porque qualquer detalhe pode te eliminar. Mas é esse tipo de desafio que me mantém vivo no futebol — explicou.

No Mundial, o Monterrey está no Grupo E, onde enfrentará adversários de peso: Inter de Milão (ITA), River Plate (ARG) e Urawa Reds Diamonds (JAP).

Confira os jogos do Monterrey no Mundial de Clubes

🌏 Monterrey (MEX) x Inter de Milão (ITA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 River Plate (ARG) x Monterrey (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Urawa Red Diamonds (JAP) x Monterrey (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl