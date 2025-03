Conheça o técnico que vai comandar a Juventus no Mundial

A Juventus anunciou a contratação do técnico Igor Tudor para a sequência da temporada. O croata chega para assumir a vaga do ítalo-brasileiro Thiago Motta, demitido após uma sequência de resultados ruins. O treinador chega para comandar a equipe no Campeonato Italiano e no Mundial de Clubes, que será realizado no meio do cano.

Igor Tudor, de 46 anos, é ex-jogador revelado pelo Hajduk Split, da Croácia. Como atleta, passou pela Juventus entre 1998 e 2004, acumulando 174 jogos e 21 gols marcados. Na carreira, também teve passagens por Siena (Itália) e HNK Trogir (Croácia).

Sua carreira como treinador começou no Hajduk Split, inicialmente como auxiliar técnico e, depois, como treinador do Sub-17. Igor Tudor ainda passou por Paok (Grécia), Karabükspor (Turquia), Galatasaray (Turquia), Udinese (Itália), Hellas Verona (Itália), Olympique de Marseille (França) e Lazio (Itália), seu último clube.

Juventus em baixa

A Juve ocupa a quinta posição no Campeonato Italiano e já se despediu da Copa da Itália e da Champions League. Thiago Motta acumulou 18 vitórias, 17 empates e sete derrotas em 42 jogos nesta temporada.

Saída de Thiago Motta

A situação do ítalo-brasileiro piorou nas últimas partidas. Nos últimos dois jogos pelo Campeonato Italiano, contra Atalanta e Fiorentina, a Juventus sofreu sete gols e não conseguiu balançar as redes. Além disso, a eliminação para o Empoli na Copa da Itália complicou a vida do técnico de 42 anos.

O clima na Juve é de frustração. A expectativa era de que Thiago Motta fosse o líder de um projeto esportivo ambicioso, mas ele não conseguiu fazer a equipe funcionar nesta temporada. O próximo compromisso da equipe, já sob o comando do novo técnico, será contra o Genoa, no próximo sábado (29), às 14h, no Allianz Stadium.