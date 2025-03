Guardiola fala da presença de Rodri no Mundial de Clubes pelo Manchester City

Passada a Data Fifa, o Manchester City de Pep Guardiola volta a campo neste domingo (30) pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, contra o Bournemouth. Durante a coletiva pré-jogo, o espanhol foi perguntando sobre o evento que gera curiosidade em todo fã de futebol: a inédita edição do Mundial de Clubes da Fifa.

Perguntando sobre a volta de Rodri para o elenco, o treinador não escondeu a ansiedade de contar com o vencedor da Bola de Ouro ao time titular novamente:

— De volta para o Mundial de Clubes? Quem dera, espero. Ele já está se comportando muito bem em campo, mas a competição é completamente diferente, então veremos Passo a passo, confiamos em Rodri.

Ainda sobre a competição de meio de ano, o catalão foi questionado sobre a premiação. No caso, se ele e o elenco receberiam algum tipo de bônus caso vencessem a competição.

— Não merecemos prêmios nessa temporada. O dinheiro iria para o clube. Nós, comissão técnica, jogadores, não merecemos nem um relógio — pontuou.

Lesão de Rodri

No dia 22 de setembro de 2024, Rodri saiu lesionado da partida contra o Arsenal, pela Premier League. Em disputa de bola com Thomas Partey aos 15 minutos de jogo, o espanhol deixou o campo do estádio mancando.

Cinco dias após ser diagnosticada a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, Rodri foi submetido a uma cirurgia. À época, Guardiola confirmou que ele perderia a temporada, que se encerra em maio. No entanto, estima-se que ele fique à disposição do técnico para as disputas do Mundial de Clubes, em junho.

A temporada 2024/25 tem sido desafiadora para o Manchester City, com diversas lesões que afetam diferentes setores da equipe. Além de Rodri, a equipe sofreu com a queda de rendimento de Kevin De Bruyne e as lesões de jogadores importantes como John Stones, Nathan Aké e o goleiro Éderson.

Guardiola e seus comandados seguem vivos na Copa da Inglaterra e buscam alcançar as semifinais pela sexta temporada consecutiva. Para isso, precisarão superar o Bournemouth de Andoni Iraola, uma das grandes surpresas da temporada inglesa.

