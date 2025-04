Kevin De Bruyne pode reforçar rival do Palmeiras no Mundial; entenda

Um dos principais nomes do Manchester City nos últimos anos, Kevin De Bruyne anunciou que deixará o clube inglês ao fim da temporada europeia. O meio-campista pode reforçar um possível rival do Palmeiras no Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos, entre junho e julho.

continua após a publicidade

+ Palmeiras tem Paulinho e outra novidade para início da preparação para Libertadores

O belga teve seu nome ventilado no Inter Miami, da MLS, time de Lionel Messi e Luis Suárez. Segundo o jornal britânico "Mirror", o clube norte-americano deve formalizar uma proposta nos próximos dias.

Sem conseguir manter regularidade após uma sequência de lesões, De Bruyne perdeu espaço e virou reserva na equipe comandada por Pep Guardiola. Na atual temporada, o belga disputou 32 jogos pelo Manchester City, com quatro gols e sete assistências em pouco mais de 1.700 minutos em campo.

continua após a publicidade

O Inter Miami já havia demonstrado interesse em De Bruyne e agora aposta no calendário mais enxuto da MLS para convencer o meia a se transferir para os Estados Unidos.

Kevin de Bruyne pode reforçar rival do Palmeiras no Mundial de Clubes (Photo by Paul ELLIS / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Kevin De Bruyne anuncia saída do Manchester City

O meio-campista Kevin De Bruyne anunciou, na última sexta-feira (4), o fim de seu ciclo no Manchester City. O belga, contratado em 2016, tem vínculo com o clube até o fim do primeiro semestre de 2025 e não renovará junto à diretoria inglesa.

continua após a publicidade

O comunicado feito pelo camisa 17 dos Cityzens, que completará 34 anos em junho, foi divulgado através de suas redes sociais. Confira.

"Querido Manchester. Vendo isso, vocês já sabem o que será. Então vou direto ao ponto, e quero dizer que esses serão meus últimos meses como um jogador do Manchester City. Nada disso é fácil de escrever, mas como futebolistas, sabemos que esse dia sempre chega. O dia chegou, e vocês merecem escutar de mim primeiro. O futebol me levou até vocês e até essa cidade. Corri atrás dos meus sonhos sem saber que esse período mudaria minha vida. A cidade, o clube e a torcida me deram tudo, e eu não podia fazer nada além de dar tudo de volta. E adivinha? Ganhamos tudo. Gostando ou não, é hora de dizer adeus. Suri, Rome, Mason, Michele e eu estamos muito gratos por tudo o que esse lugar significa para nós. Manchester sempre estará no passaporte das minhas crianças, e nos nossos corações. Aqui sempre será nossa casa. Não podemos agradecer o suficiente à cidade, ao clube, ao staff, aos meus companheiros, família e amigos por essa caminhada de quase dez anos. Toda história chega ao fim. Mas esse foi definitivamente o melhor capítulo dela. Vamos aproveitar os últimos momentos juntos. Com amor, Kevin de Bruyne."