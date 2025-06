Seleção da segunda rodada do Mundial de Clubes tem jogadores de Botafogo, Fluminense e Palmeiras

Após o fim da segunda rodada do Mundial de Clubes, o Dazn, parceiro da Fifa na transmissão da competição, anunciou a seleção da semana. Botafogo, Fluminense e Palmeiras tiveram selecionados, enquanto o Flamengo ficou de fora.

Vale lembrar que o Fogão bateu o PSG por 1 a 0, o Flu ganhou do Ulsan por 4 a 2, o Verdão passou pelo Ah-Ahly por 2 a 0, e o Fla virou para 3 a 1 frente ao Chelsea.

A primeira rodada do Mundial chegou ao fim após a goleada da Juventus sobre o Al Ain, na noite deste domingo (22). Veja a Seleção da Semana do Mundial de Clubes:

O goleiro é Courtois, do Real Madrid. O linha defensiva tem Piquerez, do Palmeiras, Akanji, do Manchester City, e Barboza, do Botafogo.

No meio-campo, os escolhidos foram Barella, da Inter de Milão, Barrios, do Atlético de Madrid, e Messi, do Inter Miami. A emissora ainda colocou Di Maria, do Benfica, e Yildiz, da Juventus, nas alas.

No ataque, Arias foi o representante do Fluminense, enquanto Kane, do Bayern de Munique, fechou a seleção.

Piquerez, Barboza e Arias foram destaque para entrarem na seleção da rodada

Jhon Arias comemorando gol em Fluminense x Ulsan HD (Foto: Franck Fife/AFP)

O trio de times brasileiros presentes na seleção da rodada do Mundial de Clubes foi destaque nas vitórias da segunda rodada.

Pelo Botafogo, o argentino Barboza teve uma atuação impecável para segurar e passar em branco contra o atual campeão da Champions. O técnico Luis Henrique, do PSG, reconheceu que o Botafogo foi o time que melhor se defendeu na temporada diante dos franceses.

Piquerez, do Palmeiras, teve boa atuação no triunfo diante da equipe egípcia. Após o jogo, o nome dele esteve envolvido em uma polêmica com seu pai, Daniel, que zoou o rival Corinthians ao falar "acesso negado" por não estar no Mundial. O atleta palmeirense repreendeu a atitude.

Já Arias, mais uma vez, foi eleito o melhor da partida pela Fifa contra o time sul-coreano. Ele marcou um golaço de falta e depois deu assistência para o gol de Keno, de cabeça.

Nesta segunda-feira (23), a terceira rodada do Mundial se inicia com Seattle x PSG e Atlético de Madri x Botafogo, ambos às 16h, e Inter Miami x Palmeiras e Porto x Ah-Ahly às 22h.

