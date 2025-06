O Botafogo fez história e venceu o PSG por 1 x 0, com gol de Igor Jesus, pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa. Em coletiva pós-jogo, Luis Enrique, técnico do clube francês, exaltou a atuação do alvinegro.

continua após a publicidade

➡️A noite em que a Estrela Solitária brilhou mais que uma constelação

(Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O técnico elogiou o sistema defensivo do Botafogo e disse que nenhum outro clube marcou melhor o PSG nesta temporada.

— Acho que hoje o Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra nós em toda a temporada, (levando em consideração) a nossa liga e a Champions. Eles fizeram um bloco baixo desde o início e foram muito eficientes, solidários — disse.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Nível do Mundial de Clubes e como o Botafogo impôs dificuldades ao PSG

— Esse campeonato é extremamente intenso, é difícil para todo mundo, todos estão extremamente motivados, especialmente quando jogam contra uma equipe contra a nossa. Foi a equipe que melhor se defendeu contra nós na temporada, foi difícil a cada momento criar situações de gol. É o tipo de jogo que a gente conhece, mas hoje tivemos dificuldade — declarou Luis Enrique.

continua após a publicidade

— Tiveram oportunidades de fazer a transição, fizeram o gol com o Igor Jesus. Foi uma injeção de moral para eles. Repito, acho que eles se defenderam muito bem, nós não geramos as ocasiões de gol que normalmente geramos. Estamos acostumados a trabalhar contra blocos baixos, mas é sempre difícil atacar um time que defende baixo. Acho que o Botafogo se saiu muito bem e os parabenizo por isso — complementou o treinador.

A vitória deu ao Botafogo a liderança do Grupo B do Mundial de Clubes. De quebra, foi a primeira vitória de um clube brasileiro sobre um europeu em jogos oficiais desde 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea na final do Mundial. O Alvinegro entra em campo novamente na próxima segunda-feira (23), para enfrentar o Atlético de Madrid e garantir a vaga nas oitavas.