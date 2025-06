O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, afirmou que o Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos, tem gerado pouco interesse no Brasil por não contar com a participação do clube paulista.

A declaração foi dada em entrevista ao "Bandsports". Andrés também criticou as condições para a prática do futebol no país-sede.

— É óbvio que a Copa do Mundo de Clubes está tendo pouco interesse no Brasil porque não está o Corinthians — disse.

— Mas, realmente, quem está lá foi quem mereceu. Acompanho um ou outro jogo. Difícil, né? Jogar nos Estados Unidos... Os campos não são especiais para o futebol. E outra, o calor é insustentável. Então é difícil também — completou Andrés.

Futebol brasileiro no Mundial

O Brasil conta com Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras na disputa da competição. Com atuações sólidas, resultados expressivos e um nível de competitividade que surpreende até os mais céticos, o quarteto vai dominando o torneio, deixando claro que vieram para brigar pelo título — e não apenas para participar.

Até aqui, o desempenho dos brasileiros beira a perfeição. O Fluminense segurou um empate contra o Borussia Dortmund e venceu o Ulsan, dependendo apenas de si para avançar. O Palmeiras empatou na estreia com o Porto e venceu o Al Ahly por 2 a 0, também com o caminho nas próprias mãos. O Botafogo, dono de uma das atuações mais marcantes do torneio, superou o Seattle Sounders e, em um jogo histórico, derrotou o PSG. Já o Flamengo despachou o Esperance e o poderoso Chelsea, ficando muito perto de garantir a vaga na próxima fase.

O bom desempenho das equipes brasileiras surpreendeu a imprensa internacional. O Lance! conversou com jornalistas de diferentes partes do mundo para entender como eles avaliam o início dos clubes do Brasil no Mundial de Clubes da Fifa. Leia a matéria completa aqui.