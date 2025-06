NOVA JERSEY (EUA) — Jhon Arias foi novamente o destaque do Fluminense no Mundial de Clubes, dessa vez na vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan. Depois de abrir o placar com gol de falta, o time sofreu a virada e precisou reagir para terminar a segunda rodada na liderança.

O Tricolor deixou a desejar contra os sul-coreanos, especialmente no primeiro tempo, em que foi para o vestiário perdendo por 2 a 1. Na segunda etapa, com as mexidas promovidas por Renato Gaúcho, o time encontrou o caminho da vitória. O meia-atacante colombiano explicou o que, na sua visão, aconteceu para a queda de rendimento da equipe.

— Acho que deixamos de fazer muitas coisas que havíamos combinado. Em um momento do jogo, o Ulsan competiu muito mais do que nós, teve um pouco mais de vontade. E como se diz, a bola pune. Então, acredito que passamos por um momento ruim, um momento de desconcentração, de falhas nossas. E nesse tipo de torneio, nesse nível de competição, especialmente, os erros são punidos com gols para a equipe adversária. Tivemos que fazer um esforço maior. Acho que, no segundo tempo, competimos melhor. Conseguimos ser superiores e fomos recompensados com a vitória. — afirmou.

Apesar de reconhecer as dificuldades impostas pelo Ulsan, Arias exaltou o poder de reação do Fluminense. Para ele, tanto a estreia contra o Borussia, quanto a virada sobre os sul-coreanos, evidenciam o potencial do grupo em situações de adversidade.

— Eu também vejo o copo meio cheio, porque hoje mostramos nossa força, nossa capacidade de superação. E saímos de campo, dentro do possível, com os dois objetivos que tínhamos: o primeiro era vencer a partida, e o segundo era terminar essa rodada na liderança do grupo. Acredito que até agora deixamos uma marca muito boa aqui no Mundial. Fizemos dois jogos muito bons, onde criamos muitas chances de gol contra o Dortmund — infelizmente não conseguimos converter —, mas hoje fizemos quatro gols. Isso traz uma certa tranquilidade, mostra que estamos conseguindo criar, que estamos sendo superiores aos adversários. Mas sabemos que poderíamos ter feito melhor, que somos um time muito capacitado, que temos grandes jogadores. Então, estamos tranquilos, mas também ficamos com a lição de que precisamos manter o foco durante os 90 minutos para não passarmos pelo que passamos hoje.

Freytes comemora o gol da virada tricolor (Foto: Franck Fife/AFP)

Próximos jogos do Fluminense no Mundial

O Fluminense volta a jogar pelo Mundial para enfrentar o Mamelodi Sundowns no dia 25 (quarta-feira), às 15h (local, 16h de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Para passar em primeiro, precisa vencer e contar com o saldo de gols na partida entre Borussia Dortmund e Ulsan. Se esse cenário se confirmar, o time joga as oitavas em Atlanta, no Mercedes Benz Stadium. Caso passe em segundo, jogará em Charlotte, no Bank of America Stadium.