O Manchester City confirmou sua classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025 com uma vitória arrasadora por 6 a 0 sobre o Al Ain, neste domingo (22), no Mercedes-Benz Stadium. A equipe inglesa dominou do início ao fim e agora vai para a última rodada do Grupo G em busca da liderança diante da Juventus.

Mesmo utilizando uma equipe mista, o time comandado por Pep Guardiola não encontrou dificuldades para construir o placar elástico. Os gols foram marcados por Gündogan (duas vezes), Echeverri, Haaland (de pênalti), Oscar Bobb e Rayan Cherki.

— Empurramos para fazer mais gols, sabíamos que isso poderia ser importante — comentou Guardiola à beira do gramado, em entrevista à DAZN. — Faltou um gol para depender só de nós contra a Juventus, mas agora sabemos o que precisamos fazer: vencer.

Com o resultado, o Manchester City chegou a seis pontos, mesma pontuação da Juventus, mas fica atrás no critério de gols marcados (8 a 9). Assim, apenas a vitória interessa aos ingleses no confronto direto desta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), para garantir a primeira posição do grupo e evitar um possível cruzamento com o Real Madrid nas oitavas do Mundial.

Um dos grandes destaques da goleada foi o jovem argentino Claudio Echeverri. Apelidado de “El Diablito”, o meia de 19 anos marcou um golaço de falta e encantou com sua atuação no primeiro tempo. Guardiola fez questão de elogiá-lo:

— Ele tem muito talento. Fica depois dos treinos praticando faltas, é muito inteligente e pode jogar em várias posições. Ainda está em formação, mas tem potencial para algo muito especial.

Echeverri fez gol de falta pelo Manchester City em partida contra o Al Ain (Foto: Alex Grimm/AFP)

Echeverri deixou o campo no intervalo com uma leve torção no tornozelo, mas a expectativa é que esteja à disposição para o duelo decisivo contra a Juventus.

O Grupo G será definido nesta quinta-feira. Enquanto o Manchester City e Juventus duelam pela liderança e pela melhor posição no chaveamento, Al Ain e Wydad Casablanca — já eliminados — se enfrentam apenas para cumprir tabela. Ambos os jogos acontecem às 16h (de Brasília).