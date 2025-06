Nada de Real Madrid: Saiba o clube com mais chance de vencer o Mundial

A fase de grupos do Mundial de Clubes chegou ao fim com destaque para o equilíbrio em campo. Mesmo com boas atuações de sul-americanos e asiáticos, os clubes da Europa seguem como os grandes favoritos ao troféu. Ainda assim, uma projeção do supercomputador da Opta revelou uma surpresa: o Real Madrid, maior vencedor da história da competição, não aparece nem entre os cinco primeiros nas chances de título.

Sob comando de Xabi Alonso, os merengues têm apenas 9,7% de probabilidade de conquista. O adversário nas oitavas de final será a Juventus, com quem protagonizarão um confronto direto por vaga nas quartas. Para esse duelo, o Real aparece com 62,7% de chances de classificação. Já o clube italiano, que ocupa a nona posição nas estimativas da Opta, terá de desafiar as probabilidades para avançar.

O Paris Saint-Germain lidera a lista de favoritos ao título do Mundial de Clubes, com 20,6% de chances de conquistar a taça, fruto de uma projeção que aponta 83,2% de probabilidade de chegar às semifinais e 52,3% de disputar a final. O Manchester City aparece logo atrás, com 20,4% de chance de título, seguido pela Internazionale (12,4%), Bayern de Munique (11,3%) e Chelsea (10,4%). Apesar de números próximos no topo, os percentuais mostram um cenário de equilíbrio entre os postulantes europeus e ajudam a explicar por que nomes tradicionais, como o Real Madrid, ficaram fora do top 5.

PSG avançou em primeiro no Grupo B e enfrentará o Inter Miami no Mundial (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

E os brasileiros no Mundial?

De acordo com o Supercomputador da Opta, embora a vida do Rubro-Negro até a grande final do Mundial de Clubes seja uma verdadeira Champions League, o clube com menos chance de se classificar às quartas de final é o Fluminense.

O Tricolor das Laranjeiras tem apenas 15,64% de vencer o duelo com a Inter de Milão. O Flamengo tem 23,30% de chances, enquanto Botafogo tem 44,19% e Palmeiras 55,81%. Dentre os times brasileiros, o Verdão é o que está mais bem cotado pelo supercomputador do Opta.

O Fluminense, inclusive, é a equipe com menor chance de avançar. Na sequência, aparece o Inter Miami, com 16,84%, e Al-Hilal, que tem 17,34%. Enquanto o time do Messi pega o PSG, atual campeão da Champions, os árabes encaram o Manchester City na fase atual.

Veja abaixo o raking completo: