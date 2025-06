Na manhã desta quinta-feira (19), o Real Madrid soltou um boletim médico oficial, divulgado que o astro Kylian Mbappé foi internado com um quadro de gastroenterite aguda. O jogador já foi hospitalizado e está recebendo tratamentos e sendo examinado. O francês foi desfalque no primeiro jogo dos merengues no Mundial de Clubes.

O anúncio do clube espanhol sai em meio ao mistério sobre a condição do jogador. Mbappé começou a passar mal na última segunda-feira (16), sentindo febre e mal-estar, chegando a ficar de fora de treinos. Desde então, havia dúvidas se o francês estaria na relação no duelo entre Real Madrid e Al-Hilal. As dúvidas foram sanadas e o atacante ficou de fora, dando lugar a Gonzalo Garcia. Um dia depois, a equipe merengue divulgou o porquê da ausência do atleta, sendo a causa uma internação por uma gastroenterite aguda.

Mbappé comemora gol responsável por o colocar na liderança da Chuteira de Ouro (Foto: Oscar Del Pozo/ AFP)

Segundo o jornal espanhol "Marca", devido à doença, o francês estava isolado em seu hotel, sem ao menos ter contato com seus companheiros de equipe, já que o Real Madrid seguia rigorosamente o protocolo de isolamento. Apesar disso, Xabi Alonso, antes do jogo, despistou sobre algo mais grave sobre Mbappé, afirmando que esperaria até o "último segundo" pelo jogador.

A situação do jogador não evoluiu como esperado, e o clube decidiu transferi-lo para um hospital para monitoramento adicional, com exames e tratamentos médicos mais adequados. O jogador deverá ficar de fora contra o Pachuca, pela segunda rodada do Mundial de Clubes.

Xabi Alonso tem baixa importante com ausência de Mbappé para o Real Madrid

Após uma última campanha de Ancelotti marcada por lesões, um novo técnico chega a Madrid e a bruxa continua solta. Desta vez, com Xabi Alonso, o caso de Mbappé se torna o primeiro boletim médico oficial divulgado pelo Real Madrid. O jogador, que na temporada passada teve um grande desempenho marcando 43 gols e conquistando a Chuteira de Ouro, fica de fora dos primeiros capítulos da nova história de Xabi Alonso à frente do clube merengue.

