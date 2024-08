Qual a relação entre Endrick e Bobby Charlton? Entenda porque o brasileiro virou meme

Endrick já foi campeão da Supercopa da UEFA (Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta semana, Endrick viralizou nas redes sociais e virou meme por conta de uma entrevista escolhendo os cinco melhores jogadores da história na opinião dele. A grande "piada" foi que o atacante colocou Bobby Charlton entre os seus escolhidos. A fala agitou a internet, que já pegava no pé do brasileiro por fazer referências de coisas antigas do futebol em suas entrevistas.

➡️Ex-Fluminense, Evanilson acerta com time da Premier League

Bobby Charlton foi um dos maiores jogadores da história da Inglaterra. Ele atuava como meia atacante e se tornou um dos grandes ídolos do Manchester United. Bobby é um dos sobreviventes do acidente de avião que tirou a vida de oito jogadores dos Red Devils. Entre as principais conquistas do craque, é possível destacar a Copa do Mundo de 1966, a Liga dos Campeões de 1967 e a bola de ouro em 1966.

A polêmica com o top 5 de Endrick virou piada na internet. Para os internautas, o jogador, que nem sonhava em nascer quando Bobby Charlton, quer se passar por entendedor. Até o apresentador, Craque Neto, se manifestou. Confira:

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- De futebol ele (Endrick) não entende nada. Aí quer fazer gracinha, falou do Bobby Charlton. Você não sabe nem quem é Bobby, nem Charlton, você acha que é marca de cigarro. Quer fazer média? É um jogador coachzinho - disse Neto.