O Real Madrid anunciou a contratação de Trent Alexander-Arnold no fim da última temporada após fim de contrato. A saída do lateral-direito, no entanto, não foi totalmente aceita pelo presidente do Liverpool, Tom Werner, que descreveu com um misto de sentimentos a situação.

Em entrevista exclusiva ao "Liverpool Echo", o mandatário falou sobre as contratações que a equipe está fazendo para a próxima temporada, o impacto que Arne Slot teve para substituir Jürgen Klopp e também a opção de Alexander-Arnold rumar ao Real Madrid.

Sobre o lateral, Werner tratou a saída como "decepção", porém destacou as boas lembranças que tem do jogador no Liverpool e disse entender o encantamento por parte do Real Madrid com a chegada do reforço. Além disso, relembrou uma história curiosa do inglês de 26 anos com os Reds.

— Entendo a decepção e a tristeza da torcida dos Reds. Nós também estamos decepcionados, mas isso é ofuscado pelas lembranças maravilhosas que tenho dele. Nunca vou esquecer aquele escanteio que ele cobrou contra o Barcelona (na virada por 4 a 0 na Liga dos Campeões de 2019). Foi uma obra-prima. Como torcedor de futebol, vendo suas assistências, seus passes… Não é de se admirar que o Real Madrid esteja encantado!

— Respeitamos o fato de Trent querer seguir em frente. Contei essa história a alguém recentemente. Encontrei Trent no último fim de semana da temporada com Billy Hogan (CEO do Liverpool) e só queria que ele soubesse pessoalmente que, como clube, somos gratos por suas contribuições. Ele me mostrou uma foto dele quando tinha sete anos e estava na base. Tenho muito carinho por ele por tudo o que fez. Agora é hora de ele seguir em frente e de procurarmos seu substituto.

Em maio, Arne Slot falou sobre a decepção em perder Trent Arnold, um dos principais jogadores da equipe, sentimento reiterado pelo presidente do Liverpool na entrevista deste sábado.

— Acho que, como todos que amam o Liverpool e são torcedores, estamos decepcionados com sua saída. Não apenas uma boa pessoa está deixando o clube, mas também um lateral muito, muito bom. Com a experiência que tenho, assim como o clube, sei que se um jogador realmente bom sai, o próximo realmente bom chega, e imagino que isso vá acontecer agora.

Werner fala sobre Wirtz, principal contratação, e Arne Slot

O presidente abordou a contratação mais importante do Liverpool para a temporada: Florian Wirtz. Para Werner, será um desafio importante e interessante a Wirtz, que deixou a Bundesliga para rumar ao futebol inglês.

— Não estamos tomando nada como garantido, mas Wirtz foi o melhor jogador da Bundesliga na temporada passada, mas jogar na Premier League será um desafio diferente e uma nova oportunidade para ele

Sobre Slot, o mandatário rasgou elogios à postura do treinador, que não tentou se comparar a Jürgen Klopp, ex-comandante vitorioso em sua passagem pelo clube. Para Werner, o neerlandês é "autêntico e independente".

— O que eu vi de especial em Arne foi que, como eu sempre disse, ele é muito autêntico e não tenta ser o próximo Jürgen Klopp , o próximo Pep Guardiola; ele é um homem independente e trouxe sua própria personalidade para o clube.

Arne Slot, técnico do Liverpool, comemora título da Premier League em Ibiza, na Espanha (Foto: Reprodução)

