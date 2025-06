Real Madrid divulga lista de inscritos para o Mundial de Clubes

O Real Madrid divulgou a lista de jogadores inscritos para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O clube espanhol conta com o retorno de Eder Militão, mas também com os reforços de Alexander-Arnold e Huijsen.

O Mundial de Clubes também marca a despedida de Modric do Real Madrid antes de sua transferência para o Milan. Os merengues também contam com nomes conhecidos dos brasileiros, como Vini Jr, Rodrygo e Endrick.

A lista do Real Madrid conta com a presença de 34 jogadores, que estarão disponíveis para os jogos contra Al-Hilal, Pachuca e RB Salzburg. O clube espanhol faz sua estreia no torneio na quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), diante dos sauditas.

Veja os inscritos do Real Madrid no Mundial de Clubes

Goleiros:

Courtois

Lunin

Fran González

Mestre

Defensores:

Carvajal

Militão

Alaba

Alexander-Arnold

Lucas Vásquez

Fran Garcia

Rüdiger

Mendy

Huijsen

Youssef

Jacobo

Asencio

Fortea

Diego Aguado

Meias:

Bellingham

Camavinga

Valverde

Modric

Tchouaméni

Arda Güler

Dani Ceballos

Chema

Mario Martín

Atacantes:

Vini Jr

Mbappé

Rodrygo

Endrick

Brahim Díaz

Gonzalo

Victor Muñoz

