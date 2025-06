Xabi Alonso abre o jogo sobre futuro de Endrick no Real Madrid

Xabi Alonso abriu o jogo sobre o futuro de Endrick no Real Madrid após a vitória por 3 a 0 sobre o RB Salzburg, no Mundial. Apesar de ter sido inscrito no torneio, o brasileiro está na capital espanhola se recuperando de uma lesão e não atuará na competição.

- Nós queremos que o Endrick volte o quanto antes. Ele retornará aos treinos com o elenco logo e ele está nos meus planos. Contamos com ele - definiu o novo treinador.

Enquanto Endrick se recupera de uma lesão, Xabi Alonso vê a ascensão de Gonzalo García no Real Madrid. Em três jogos realizados no Mundial de Clubes, o espanhol soma dois gols e conta com uma assistência.

Antes da chegada de Xabi Alonso, Endrick viveu momentos de altos e baixos com a camisa do Real Madrid. Na temporada, o jovem chegou a disputar a artilharia da Copa do Rei, mas encerrou o Campeonato Espanhol sem conseguir aproveitar as oportunidades como titular diante do Mallorca e do Sevilla.

Temporada de Endrick no Real Madrid

Em sua primeira temporada no Real Madrid, Endrick disputou 37 jogos entre La Liga, Champions League e Copa do Rei. Nesse período, o brasileiro marcou sete gols e contribuiu com uma assistência com a camisa merengue.

