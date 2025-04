As competições continentais não estão em curso apenas para os times brasileiros que vão disputar o Mundial. Alguns rivais de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras na competição estiveram em campo neste meio de semana por campeonatos da Europa, África e Américas.

Entre os maiores destaques está o Borussia Dortmund, que enfrenta o Fluminense. O clube alemão entrou em campo na terça-feira (8) e foi goleado por 4 a 0 pelo Barcelona nas quartas de final da Champions League.

Borussia perdeu para o Barcelona nas quartas de final da Champions (Foto: Josep LAGO / AFP)

Em uma atuação ruim, os adversários do Tricolor Carioca foram totalmente dominados pelos rivais e poderiam ter sofrido uma goleada ainda maior na Espanha.

Mandaram bem

Diferentemente do Borussia, o PSG, que enfrenta o Botafogo na segunda rodada do Mundial de Clubes, teve uma bela atuação nas quartas da Champions. O time francês comandado por Luis Enrique venceu o Aston Villa de virada por 3 a 1.

Jogadores do PSG comemoram gol contra o Aston Villa no Parque dos Príncipes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O Inter Miami venceu o LAFC por 3 a 1 e se classificou para as semis da Copa dos Campeões da Concacaf com dois gols de Messi. O time que joga o Mundial em casa enfrenta o Palmeiras na terceira rodada da competição.

Messi e Luis Suárez comemorando gol pelo Inter Miami (Foto: Reprodução/Inter Miami)

O Chelsea, que está no grupo do Flamengo, entrou em campo pela Conference League e derrotou o Legia Varsovia por 3 x 0 jogando na Polônia. Tyrique George e Madueke (2) marcaram os gols da vitória. O duelo entre o Rubro-Negro e o clube inglês acontece na segunda rodada da fase de grupos.

Champions da África

Na África, três rivais de times brasileiros no Mundial estiveram em campo pelas quartas de final da Champions Africana. O Mamelodi Sundows, rival do Fluminense, empatou com Espérance, que enfrenta o Flamengo, por 0 a 0. O placar classificou os adversários do Tricolor para a semifinal. O Al-Ahly, que pega o Palmeiras, também avançou para a próxima fase após derrotar o Al-Hilal Omdurman por 1 a 0 fora de casa.

Jogadores do Al Ahly comemoram vitória na Champions da África (Foto: Reprodução/X)

Veja resultados dos rivais de brasileiros no Mundial nas competições continentais

Grupo A - Palmeiras:

Inter Miami 3 x 1 LAFC - Quartas de Final da Copa dos Campeões da Concacaf

Al-Hilal Omdurman 0 x 1 Al-Ahly - Quartas de final da Champions League da África

Grupo B - Botafogo:

PSG 3 x 1 Aston Villa - Quartas de final da Liga dos Campeões

Grupo D - Flamengo:

Legia Varsovia 0 x 3 Chelsea - Quartas de final da Conference League

Ésperance 0 x 0 Mamelodi Sundowns - Quartas de final da Champions League da África

O Espérance foi eliminado pela soma dos placares nos confrontos de ida e volta

Grupo F - Fluminense:

Barcelona 4 x 0 Borussia Dortmund - Quartas de final da Liga dos Campeões

Ésperance 0 x 0 Mamelodi Sundowns - Quartas de final da Champions League da África

O Mamelodi Sundowns se classificou pela soma dos placares nos confrontos de ida e volta