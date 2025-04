John Textor, dono da SAF do Botafogo, continua envolvido em polêmicas com o PSG. Nesta segunda-feira, o norte-americano provocou um rival direto do clube carioca no Mundial de clubes da Fifa. Textor se referiu à equipe como "time pequeno de Paris".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

John Textor com a taça da Libertadores (Foto: Luis Robayo / AFP)

— O Botafogo venceu o Brasileiro e a Libertadores para se classificar. Agora vamos jogar contra um time pequeno de Paris, um time histórico como o do Atlético de Madri e também o Seattle Sounders. Estou realmente ansioso por isso — disse em entrevista à "DAZN" francesa. A empresa é a detentora dos direitos de transmissão da competição da Fifa.

continua após a publicidade

O PSG não conquistou o título da Liga dos Campeões e se classificou para o Mundial de Clubes pelo ranking da Fifa. O Atlético de Madri conseguiu a vaga no grupo do Botafogo pelo mesmo modo do rival francês.

Histórico de conflitos com o PSG

Esta não é a primeira vez que John Textor se envolve em uma polêmica com o PSG. O empresário também é dono da SAF do Lyon e troca acusações e alfinetadas com a diretoria do rival francês.

continua após a publicidade

Textor aparecendo com chapéu de caubói em resposta aos áudios vazados (Divulgação/X)

Em fevereiro, Textor apareceu com um chapéu de caubói antes do confronto entre as duas equipes pela Ligue 1. O item foi usado como uma resposta do francês aos ataques de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG. Um áudio vazado revelou uma discussão que contou com uma troca de ofensas entre os dirigentes.

— John (Textor), cala a boca, você não entende nada. Você é um caubói que veio não sei de onde, e vem falar conosco — afirmou Khelaifi, na discussão com o americano.

Os dois dirigentes vem travando uma grande briga nos bastidores do futebol desde 2024. A rivalidade começou com Textor se recusando a negociar jogadores com PSG e criticando o modelo de negociação do time de Al-Khelaifi. O presidente do Botafogo afirmou que os investimentos do Catar distorcem a competitividade do futebol francês.

Além disso, Textor teria pedido para conversar com Al-Khelaifi sobre a distribuição de direitos de transmissão e isso teria incomodado o presidente do PSG. “Você deveria saber que seu cara não sabe nada de direitos de TV, tenha um bom dia”. “Você não me ligou para pedir minha opinião, mas sim para me dizer o que eu deveria pensar”, respondeu o dirigente.

A troca de farpas continuou, porém, em tom mais quente entre os dois dirigentes. Al-Khelaifi então teria dito: "Aprenda a administrar um clube e a mídia, esta é a última vez que deixo você falar comigo”. Em resposta, Textor escreveu: "Você sempre diz que salva todo mundo, o que é apenas um comportamento megalomaníaco".

Após a conquista da Libertadores do Botafogo, o Textor aproveitou para provocar Al-Khelaifi. O presidente do Lyon postou uma foto com o troféu do campeonato e uma captura de tela de uma mensagem. Apesar de não mostrar quem está falando, a imprensa francesa confirmou que era Al-Khelaifi.

Em tom de ironia, John Textor usou a fala de Nasser "você não entende nada de futebol e é uma perda de tempo falar com você. E você vai perder aonde quer que esteja" destacada na foto em que beija a taça da Libertadores.

Confronto entre PSG e Botafogo

Os últimos dias têm servido como aquecimento para o jogo entre PSG e Botafogo no Mundial de Clubes. Além da fala de Textor, Luis enrique, treinador da equipe francesa, prometeu acompanhar o time brasileiro nos próximos meses.

Luis Enrique, técnico do PSG, em coletiva de imprensa (Foto: Paul Currie / AFP)

- Não conheço o futebol brasileiro em detalhes, é verdade. Mas é evidente que os melhores jogadores do Brasil também são os melhores nos clubes, especialmente aqui na Europa. O Mundial de Clubes vai mostrar quem é o melhor do mundo. Na Europa, temos sorte porque conseguimos atrair e trazer jogadores de todos os continentes, da África, da América do Sul e assim por diante. Mas o que é certo é que passarei a conhecer mais e acompanharei o Botafogo de perto -, revelou Luis Enrique em coletiva de imprensa antes de partida contra o Angers, pela Ligue 1.

PSG e Botafogo se enfrentam na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O jogo acontece na quinta-feira, 19 de junho, às 22h (de Brasília). O confronto marca o encontro entre os atuais campeões nacionais da França e do Brasil.