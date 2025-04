O confronto entre Flamengo e Chelsea é um dos mais procurados pelos torcedores no Mundial de Clubes 2025. A partida aparece como a terceira com maior número de ingressos vendidos até o momento, ficando atrás apenas da partida entre Bayern de Munique e Boca Juniors, líder em vendas, e Boca Juniors e Benfica, no dia 16 de junho, que ocupa a segunda posição.

Confira a lista com as cinco partidas mais vendidas:

Bayern München X Boca Juniors (Grupo C - Jogo 2 - Miami - 20/6) Boca Juniors X Benfica (Grupo C - Jogo 1 - Miami - 16/6) Flamengo X Chelsea (Grupo D - Jogo 2 - Filadélfia - 20/6) Real Madrid X Al Hilal (Grupo H - Jogo 1 - Miami - 18/6) RB Salzburg X Real Madrid (Grupo H - Jogo 3 - Filadélfia - 26/6)

Torcedores de mais de 130 países já garantiram ingressos para o novo Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Ao todo, serão 63 jogos em 11 cidades-sede, com a final marcada para o MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey. A competição reunirá 32 clubes das seis confederações continentais e coroará, pela primeira vez, um campeão mundial oficial reconhecido pela FIFA.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial FIFA.com/tickets e incluem setores como a zona inferior dos estádios, uma das áreas mais procuradas. A venda é global, mas os Estados Unidos lideram as compras, seguidos por torcedores do Brasil, Argentina, México, Canadá, Alemanha, Arábia Saudita, França, Japão e Espanha.