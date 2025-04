A FIFA divulgou uma entrevista com Emre Can, jogador do Borussia Dortmund, na qual ele revela suas expectativas para o Mundial de Clubes 2025, o objetivo do time e o que espera dos adversários, incluindo o Fluminense. Can está no clube alemão há cinco anos e foi escolhido como capitão da equipe em julho de 2023. Mesmo tendo jogado a maioria da carreira como volante, ele tem atuado como zagueiro nesta temporada.

Seu desempenho ajudou o Dortmund a chegar às quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA, em que decidirá com o Barcelona quem avança para a semifinal. No jogo da ida, a equipe alemã perdeu por 4 a 0 no Camp Nou e agora precisa reverter uma grande desvantagem jogando em casa.

Em entrevista à FIFA, o capitão do Borussia Dortmund falou sobre suas expectativas para o Mundial de Clubes e o confronto contra o Fluminense, primeiro adversário da sua equipe na competição.

Expectativa para o Mundial

O zagueiro do Borussia Dortmund, comentou sobre as suas expectativas para o Mundial de Clubes e o que ele espera desse torneio único.

- Estamos esperando o torneio com muita expectativa. Não sabemos exatamente o que esperar. Acho que ninguém realmente sabe. É o primeiro torneio onde você pode enfrentar times de diferentes partes do mundo, os melhores clubes. Isso nunca aconteceu antes, então estou animado para esse desafio - disse o capitão.

Possibilidade de enfrentar equipes com diferentes culturas e estilos de jogo

Emre Can também falou que será importante encarar adversários com diferentes culturas e estilos de jogo.

- Será interessante ver em que nível estamos e como os times jogam. É sempre bom observar os diferentes sistemas e estilos de futebol ao redor do mundo. Vai ser divertido ver como os times de cada continente jogam - afirmou Can.

Confronto contra o Fluminense

O capitão da equipe alemã também comentou sobre o confronto do Borussia Dortmund contra o Tricolor Carioca no torneio e revelou que não conhece muito bem a equipe, mas sabe que tem um estilo de jogo físico.

- Estou ansioso para todas as partidas, porque, para ser honesto, não sei muito sobre o que nos espera. Não conheço bem os times, nem seus pontos fortes e fracos, não vi muitos dos seus jogos. Isso será interessante. Conheço um ou dois jogadores do Fluminense e sei que eles jogam um futebol muito físico, mas não sei nada sobre os outros times. Por isso, será um desafio interessante - revelou o jogador.

Torcida do Borussia com força na América do Norte

O atleta falou sobre a grande base de fãs do Borussia Dortmund na América do Norte, conhecida como "Muralha Amarela", e o impacto da torcida nos jogos do time no continente.

- Significa muito. Nem todos podem ir até Dortmund para nos ver jogar. Para muitos, será a primeira vez vendo o time ao vivo, então é ótimo poder estar mais perto deles. Não se trata apenas de amistosos, vamos competir para vencer o torneio - afirmou o jogador.

Objetivo do Borussia Dortmund no Mundial

O capitão alemão revelou o objetivo do Borussia Dortmund no Mundial de Clubes, destacando a importância de avançar na competição e lutar pelo título.

- Todo time vai para ganhar. Nosso objetivo é passar pela fase de grupos e, a partir daí, ver até onde podemos chegar. No final, seria ótimo levantar a taça - disse o capitão do Dortmund.

Papel do capitão dentro e fora de campo

Emre Can também comentou sobre o seu papel como capitão, tanto dentro quanto fora de campo, e como busca liderar a equipe.

- Tento ouvir todos os jogadores. Nos momentos difíceis, procuro ser positivo, estar ali para apoiar. Também aprendi que, às vezes, é preciso saber quando falar e quando ficar em silêncio. O importante é ser um bom líder, estar presente quando necessário e manter o grupo unido - explicou o capitão.

Emre Can comemora gol do Borussia Dortmund sobre o Lille (Foto: François Lo Presti / AFP)

Confira os jogos do Borussia Dortmund no Mundial de Clubes

🌏 Fluminense (Brasil) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Borussia Dortmund (ALE) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami