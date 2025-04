Torneios organizados pela Fifa podem aumentar PIB mundial, diz estudo

A Fifa e o Secretariado da Organização Mundial do Comércio divulgaram, na última semana, um estudo que comprova o aumento que o PIB mundial deve ter com a realização do Mundial de Clubes de 2025 e da Copa do Mundo de 2026.

Gianni Infantino, presidente da Fifa

Os estudos foram desenvolvidos pela OpenEconomics (OE), órgão independente que apoia instituições e empresas na elaboração de políticas e projetos de investimento.

A pesquisa relata que o Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos, país sede da competição, deve receber mais de 3,7 milhões de torcedores. O evento pode gerar até US$ 21,1 bilhões em PIB global, incluindo US$ 9,6 bilhões nos EUA.

Na Copa do Mundo, por outro lado, o estudo indica que cerca de 6,5 milhões de pessoas devem comparecer ao torneio, com um aumento de até US$ 40,9 bilhões em Produto Interno Bruto e cerca de 824.000 empregos gerados no mundo todo.

Pacote de vendas para o Mundial e Copa do Mundo

A Fifa anunciou a abertura do pacote de vendas para os jogos do Mundial de Clubes e Copa do Mundo de 2026. As duas competições serão realizadas nos Estados Unidos.

A primeira categoria, nomeada como "Pacote de Ingressos", dá direito a uma entrada por jogo para duas partidas do Mundial de Clubes. Ao realizar a compra e comparecer nos duelos, os torcedores garantirão o direito de adquirir um ingresso para qualquer partida da Copa do Mundo de 2026, com exceção da final.

Troféu do Mundial de Clubes 2025 da Fifa

A segunda categoria é nomeada como "Superpacote de Ingressos". Os compradores deste pacote terão ingressos para 20 partidas do Mundial de Clubes de 2025, incluindo uma das semifinais e o jogo de abertura ou o da decisão da competição. Para a Copa do Mundo, os donos destes pacotes terão o direito de comprar um ingresso antecipado para a final de 2026.