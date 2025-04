Raphinha dá show, Lewandowski brilha e Barcelona goleia Dortmund pela Champions

O Barcelona goleou o Borussia Dortmund por 4 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira (9), na Catalunha. O brasileiro Raphinha abriu o placar na etapa inicial, enquanto Lewandowski marcou duas vezes e Yamal deu números finais ao confronto no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Barcelona pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta para buscar a classificação às semifinais. Por outro lado, o Dortmund se encontra em uma posição complicada para reverter o resultado na Alemanha.

continua após a publicidade

Como foi a partida entre Barcelona e Dortmund?

No início da etapa inicial, o Barcelona parecia um rolo compressor sobre o Dortmund, mas não conseguiu abrir o placar. Aos quatro minutos, Yamal foi acionado na área, cortou a marcação de Bensebaini e bateu para grande defesa de Kobel. Na sequência, Raphinha foi acionado pela esquerda, tocou para Lewandowski no meio, que chegou finalizando de primeira para outra boa defesa do goleiro adversário.

Mas aos 24 minutos, Iñigo Martínez aproveitou uma cobrança de falta na área, encontrou Cubarsí, que cabeceou para o gol e Raphinha empurrou a bola para o fundo das redes para abrir o placar para os mandantes. Após a desvantagem, o Dortmund começou a criar mais chances, mas desperdiçou boas oportunidades com Guirassy furando a bola em um lance cara a cara com Szczęsny e finalizando na rede, mas pelo lado de fora no fim do primeiro tempo.

continua após a publicidade

Logo aos dois minutos do segundo tempo, Yamal fez um cruzamento na segunda trave, Raphinha escorou para o meio e Lewandowski completou para o fundo das redes para ampliar o marcador. Sem reação do Dortmund, o Barcelona quase ampliou com Fermín recebendo uma boa de Pedri na entrada da área e carimbando a trave de Kobel.

No ataque seguinte, Lewandowski foi acionado pela esquerda e bateu de canhota para boa defesa do goleiro rival. Aos 20 minutos, Fermín foi lançado pela direita por Yamal, encontrou o centroavante polonês na área e o camisa nove finalizou de primeira para marcar seu segundo gol na partida. E aos 31 minutos, o Barcelona roubou uma bola no campo de ataque, Raphinha correu pelo corredor do lado esquerdo, atravessou a bola para Yamal finalizar de canhota e dar números finais ao duelo.

O que vem por aí para Barcelona e Dortmund?

No sábado (12), o Barcelona visita o Leganés, pela 31ª rodada da La Liga, enquanto o Dortmund visita o Bayern de Munique no mesmo dia, pela 29ª rodada da Bundesliga. Ambas as equipes voltam a se enfrentar pela Champions League na terça-feira (15), às 16h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 4 x 0 Dortmund - Champions League

Quartas de final (Ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona (ESP).

🥅 Gols: Raphinha, 24'/1ºT (1-0); Lewandowski, 2'/2ºT (2-0); Lewandowski, 20'/2ºT (3-0); Yamal, 31'/2ºT (4-0)

🟨 Cartão amarelo: Adeyemi e Guirassy (DOR)

🟥 Cartão vermelho: -

BARCELONA (Técnico: Hansi-Flick)

Szczęsny; Koundé, Cubarsi, Iñigo Martínez (Ronald Araújo) e Balde; Pedri (Eric García), De Jong e Fermín López (Gavi); Yamal (Ansu Fati), Lewandowski (Ferran Torres) e Raphinha.

DORTMUND (Técnico: Niko Kovač)

Kobel; Ryerson (Süle), Anton, Can e Bensebaini; Nmecha (Özcan), Chukwuemeka (Reyna) e Brandt; Adeyemi (Beier), Guirassy e Bynoe-Gittens (Duranville).