O Chelsea venceu com tranquilidade o Légia Varsóvia, da Polônia, por 3 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Conference League. O time entrou em campo com uma escalação alternativa, com vários jovens entre os 11 iniciais. Com gols de Tyrique George e dois de Madueke, que entrou no segundo tempo, os blues garantiram uma boa vantagem fora de casa para o jogo de volta, que acontece em Londres na próxima quinta-feira (17).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogo foi marcado pela festa feita pela torcida do Légia Varsóvia. Bandeirões, sinalizadores e um grande mosaico receberam os jogadores do time polonês, que não conseguiram converter o apoio em chances criadas. A torcida apoiou e cantou durante o jogo inteiro, mas o Légia pouco levou perigo ao gol do Chelsea durante o jogo.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A partida iniciou com controle do Chelsea, que tocou a bola no campo de ataque por boa parte tempo, mas com pouca objetividade. A defesa bem armada do Légia Varsóvia dificultou o time inglês de entrar na área. O grande destaque do primeiro tempo foi a torcida do time polonês. Uma grande festa foi vista das arquibancadas, com sinalizadores, mosaicos 3D e bandeiras.

Torcida do Légia Varsóvia deu show (Foto: Divulgação / Légia Varsóvia)

A primeira chance veio aos 34 minutos. O Chelsea chegou ao ataque com o jovem Dewsbury-Hall, que acertou chute perigoso, mas o goleiro Tobiasz fez bela defesa e evitou o gol. Aos 46, Dewsbury-Hall cabeceou perigosamente em cruzamento de Nkunku pelo lado esquerdo.

continua após a publicidade

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Chelsea começou a gostar mais do jogo, e conseguiu converter a alta posse de bola em gols. Aos 49 minutos, Tyrique George abriu o placar para o time inglês em rebote de um chute de Reece James. Madueke, que entrou no segundo tempo, ampliou para o Chelsea aos 57, após bela assistência de Jason Sancho, e fez mais um aos 73, após pênalti perdido por Nkunku.