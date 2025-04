Com dois gols de Messi, o Inter Miami venceu de virada o Los Angeles FC por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (9), e se classificou para as semifinais da Copa dos Campeões Concacaf. A partida foi disputada no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida.

Como foi o jogo?

A partida começou com um ritmo mais morno, com as duas equipes tendo dificuldades para armar as jogadas. No entanto, a equipe do Los Angeles FC encontrou o primeiro gol com Long, aos 9 minutos. Na sequência, a equipe comandada por Messi se encontrou na partida e começou a assustar o gol rival. Aos 37 minutos, Messi marcou um golaço de fora da área para empatar a partida e levar o empate para o vestiário. Vale lembrar que a arbitragem anulou um gol de falta de Messi porque o argentino realizou a cobrança sem a autorização do árbitro.

A segunda etapa foi de amplo domínio do Inter Miami. Os mandantes não tomaram conhecimento dos rivais e bombardearam o gol do Los Angeles. O Inter Miami virou a partida com Allen, aos 60 minutos. O atacante Suárez ainda teve um gol de cabeça anulado. A arbitragem assinalou impedimento no lance. Aos 80 minutos, o zagueiro Marlon colocou o braço na bola e o árbitro marcou pênalti. Messi bateu com categoria e carimbou a vaga do Inter Miami nas semifinais da competição.

Números de Messi na partida do Inter Miami