De virada, PSG bate Aston Villa e abre vantagem na Champions

O PSG venceu o Aston Villa nesta quarta-feira (9), por 3 a 1, no Parque dos Príncipes, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. Os gols da partida foram marcados por Morgan Rogers, aos visitantes, enquanto Doué, Kvaratskhelia e Nuno Mendes viraram aos franceses.

Com o resultado, a equipe de Luis Enrique precisa de apenas um empate na Inglaterra para garantir a vaga às semifinais da Liga dos Campeões. O Villa, por outro lado, precisa vencer por 3 gols de diferença para classificar. Em caso de vitória por 2 gols, o jogo irá para a prorrogação e, se manter o agregado, teremos penalidades.

Como foi a partida entre PSG e Aston Villa?

O primeiro tempo pode ser resumido a uma pressão e dominância quase total do PSG. Em 45 minutos, o Aston Villa precisou recuar e contou com as boas defesas de Dibu Martínez. Até que, aos 34 minutos, o clube inglês aproveitou uma falha do lateral Nuno Mendes, e Rashford foi acionado rapidamente: o atacante lançou Tielemans, que cruzou para Morgan Rogers na pequena área abrir o placar.

A equipe de Unai Emery deu uma aula de contra-ataque nos 45 minutos iniciais, fazendo o gol praticamente na primeira descida da equipe com mais de um jogador no campo de ataque. Mas, pouco antes do intervalo, o PSG não deixou barato: Doué igualou com um golaço de fora da área ao receber na ponta esquerda, sem chances para o goleiro argentino.

Na segunda etapa, a tônica da partida foi a mesma, mas com o resultado vindo o mais rápido possível: aos 4 minutos, Kvaratskhelia saiu em contra-ataque, driblou Disasi dentro da área com categoria, e mandou cruzado para o fundo do gol.

O PSG continuou com o domínio do jogo, com todos os 10 jogadores no último terço durante boa parte do segundo tempo. Depois de algumas tentativas e da presença do Aston Villa, os franceses acharam o gol que sacramentou a vitória: Dembélé achou Nuno Mendes, que se redimiu depois da falha do primeiro tento.

O que vem por aí?

Já campeão da Ligue 1, o PSG não jogam no final de semana e entram em campo direto para jogo de volta da Champions, na próxima terça-feira (15), às 16h (de Brasília), em Birmingham, Inglaterra. Enquanto isso, o Aston Villa encara o Southampton no sábado (12), pela 32ª rodada da Premier League.

Jogadores do PSG comemoram gol contra o Aston Villa no Parque dos Príncipes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 3 x 1 Aston Villa - Champions League

Quartas de final (Ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

🥅 Gols: Morgan Rogers, 35'/1ºT (0-1), Doué, 39'/1ºT (1-1), Kvaratskhelia, 4'/2ºT (2-1) e Nuno Mendes 45'+2/2°T (3-1)

🟨 Cartão amarelo: Matty Cash (AVL)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé.

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Dibu Martínez; Matty Cash (Disasi), Konsa, Torres e Lucas Digne; Tielemans e Kamara; Rogers, McGinn e Ramsey (Asensio); Marcus Rashford.