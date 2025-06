Na quarta-feira (18), o Grupo H do Mundial de Clubes teve seus primeiros jogos. O Real Madrid, um dos favoritos à conquista intercontinental, ficou no empate em 1 a 1 com o Al-Hilal em atuação abaixo da expectativa na estreia de Xabi Alonso.

continua após a publicidade

Por outro lado, o RB Salzburg venceu o Pachuca por 2 a 1, em jogo marcado por uma longa paralisação devido ao mau tempo em Cincinnati, e assumiu a liderança da chave de maneira surpreendente, deixando os espanhóis e os sauditas para trás. Confira com o Lance! uma breve análise do que se viu na primeira rodada do último grupo do torneio.

🟰 Real Madrid e Al-Hilal empatam pelo Mundial de Clubes

O Real Madrid iniciou sua trajetória no Mundial de Clubes frente ao Al-Hilal. Considerado favorito, o time espanhol não conseguiu impôr seu jogo diante de tantos desfalques, incluindo o de Mbappé, que sentiu febre dias antes do confronto e nem sequer saiu do hotel.

continua após a publicidade

👀 Veja os melhores momentos de Real Madrid 1x1 Al-Hilal

➡️ Quem é Gonzalo García, substituto de Mbappé e autor de gol do Real Madrid no Mundial

O peso das diversas ausências aumentou a dificuldade para Xabi Alonso, que sofreu na montagem do time. No comando do ataque, os brasileiros Vini Jr e Rodrygo tiveram a companhia do jovem canterano Gonzalo García, que foi o autor do gol e provou-se um acerto do técnico basco. Mesmo com a assistência, o ex-Santos teve atuação apagada, enquanto o camisa 7, apesar de levar a melhor em alguns confrontos individuais, pouco contribuiu.

continua após a publicidade

Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen, fazendo suas estreias, foram discretos. O destaque negativo ficou por conta de Fede Valverde. Aclamado pelos torcedores, o camisa 8 não fez jus à badalação e perdeu um pênalti nos acréscimos da segunda etapa, deixando o Hard Rock Stadium vilanizado.

Bono pega pênalti de Valverde no confronto entre Real Madrid e Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes (Foto: Sandra Montanez/Getty Images via AFP)

Pelo lado do Al-Hilal, há mais destaques positivos. Renan Lodi, por exemplo, pisou na área com frequência e chegou a balançar as redes, mas estava impedido. Na criação das jogadas, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari mostraram qualidade e foram elogiados nas redes sociais. E Bono foi aclamado ao defender a cobrança de Valverde para garantir a igualdade.

➡️ Vilão do Real Madrid cita Flamengo e Palmeiras para defender Mundial

Marcos Leonardo foi o ponto negativo. O centroavante teve duas chances claras de marcar o gol da vitória dos sauditas, mas desperdiçou ambas, e não fez um trabalho de pivô bom, como se vê em jogos da Saudi Pro League. Nas redes sociais, fortes críticas foram feitas ao camisa 11.

A análise tática se torna difícil ao passo que Alonso e Simone Inzaghi ainda estão iniciando sua trajetória e tentando impor os ritmos respectivos. Porém, foi visível que os árabes estavam mais organizados dentro dos respectivos planos de jogo, enquanto os espanhóis, mesmo com um pouco mais de posse de bola, encontraram dificuldades para o encaixe. Questão de tempo. Ao menos em primeira instância.

🐂 RB Salzburg bate Pachuca e surpreende no Grupo H do Mundial

No outro jogo do grupo, o RB Salzburg superou o Pachuca por 2 a 1 em jogo cheio de nuances em Ohio. Os austríacos saíram na frente, foram prejudicados por uma paralisação de cerca de 1h30 devido ao mau tempo no local e sofreram o empate logo no retorno, mas conseguiram o triunfo graças a um gol de cabeça de Onisiwo.

👀 Veja os melhores momentos de Pachuca 1x2 RB Salzburg

➡️ Jogo entre Pachuca e RB Salzburg é paralisado no Mundial; entenda o motivo

A equipe europeia se demonstrou ser muito mais efetiva. Em um jogo de poucos espaços cedidos e muita disputa no centro do campo, venceria quem tivesse mais qualidade para a definição das oportunidades. E assim aconteceu na finalização de Gloukh, que inaugurou o placar; e na cabeçada de Onisiwo, que foi a única grande chance do Red Bull para desempatar o confronto, pintando os Touros de listrado e colocando a equipe na liderança da chave.

Onisiwo, do RB Salzburg, comemora gol da vitória sobre o Pachuca, pelo Grupo H, do Real Madrid, no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

Por outro lado, o Pachuca ficou devendo. O time teve uma postura pouco incisiva na etapa inicial, e pareceu apostar demais nos lançamentos e viagens na direção do ataque, buscando principalmente o experiente Salomón Rondón. Maior artilheiro da seleção da Venezuela, o centroavante teve grande chance na metade final do duelo, mas perdeu a passada e finalizou mal, muito aquém da qualidade que já demonstrou em diversas outras oportunidades.

➡️ ‘Weather delay’: o que é e por que pode voltar a atrasar partidas no Mundial de Clubes

E se faltou qualidade ao grandalhão, sobrou a John Kennedy. O ex-Fluminense entrou logo após a paralisação, e em seu primeiro lance no duelo, sofreu a falta que gerou o gol de Bryan González. No restante do confronto, o atacante chamou a responsabilidade em duelos individuais, dribles e jogadas pelos lados que geraram outras infrações, mas não conseguiu mudar o panorama do duelo.

👀 Real Madrid, Al-Hilal, RB Salzburg e Pachuca: o que vem por aí no Grupo H do Mundial de Clubes?

Para os confrontos da segunda rodada, a tendência é imaginar que o Real Madrid vencerá o Pachuca com certa tranquilidade, mas o futebol apresentado nesta quarta-feira (18) leva a crer que Xabi Alonso precisará de ajustes antes de a bola rolar no domingo (22). Mais do que tudo, precisará de Mbappé para chamar a responsabilidade e demonstrar seu faro artilheiro.

No outro jogo da chave, o Al-Hilal, que fez um jogo conciso e certeiro, tem tudo para construir vitória sobre o RB Salzburg, que ainda é um time jovem e tem muito a amadurecer. Porém, a exposição dos setores defensivos pode ser um ponto negativo diante dos contra-ataques de Nene, Gloukh, Baidoo e Ratkov, que conseguem criar boas dinâmicas e podem levar perigo.

🌌 Jogos da segunda rodada do Grupo H do Mundial

⚽ Real Madrid x Pachuca

📆 Data: domingo, 22 de junho de 2025

🕓 Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA)

⚽ RB Salzburg x Al-Hilal

📆 Data: domingo, 22 de junho de 2025

🕖 Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Audi Field, em Washington, D.C. (EUA)

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional